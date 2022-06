Desafío de vehículos de dos ruedas para crear conciencia sobre la seguridad vial desde Venecia hasta Alaska

Deporte, Saneamiento, Protección Ambiental, Seguridad Vial y Solidaridad. Estas son las cinco SS que vienen con el desafío en dos ruedas de “Viaje… Hacia Alaska”, desde Canadá hasta Prudo Bay en la punta noroeste, esperando a Alberto Fiorin y Dino Facchinetti, presidente y secretario de la Compañía Pedal Veniciano. continente norteamericano.

Recientemente ha comenzado un viaje de relevos desde México para completar el proyecto del ciclista toscano Mauro Talini, que padece diabetes tipo 1. El recorrido de más de nueve mil kilómetros desde el extremo sur argentino hasta Alaska, con el lema ‘La diabetes no tiene límites’, no es una limitación sino un estímulo para mejorar. El esfuerzo se vio frustrado dramáticamente en 2013 tras la muerte de un ciclista en un accidente de tráfico en México.

Muchos años después, en memoria de Tallini, el desafío se reanuda desde el propio México, gracias a la Asociación para “No More Travelling Diabetes and No Poverty Limits”, en colaboración con la Asociación Nacional de Atletas de Diabetes de Italia y con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas el área metropolitana de Venecia.

El teniente de alcalde del municipio de Venecia asistió esta mañana a una presentación de la iniciativa en la sede de Cus Venezia en Fondamenta dei Cereri. Una valiosa herramienta para sensibilizar sobre iniciativas impulsadas como la seguridad vial, la protección del medio ambiente, pero también la solidaridad como parte de un programa de apoyo a la labor humanitaria en Bolivia. Tras la intervención del teniente de alcalde, el presidente de Cus, Massimo Zanotto, el representante de deportes de Iuav, Stefano Munarin, Luca Birri de Aniad y el consejero nacional de Federciclismo, Fabrizio Cazzola.

La travesía a Alaska se reanudó el pasado 10 de abril, con diez ciclistas con protagonistas, algunos de los cuales, como el creador del programa Diabetes Tipo 1, recorrerán etapas preestablecidas hasta el 12 de julio, próxima fecha de llegada de los dos ciclistas. En Prudhoe Bay.