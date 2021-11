Delia Duran besa y abraza a Solly

GF Vip Live Stream Episodio 22: Delia Duran está lista para entrar a la casa. Las nominaciones de esta noche seguiremos como de costumbre. minuto por minuto Tu Leggo.itY No verán ninguna eliminación. En la televisión están: Carmen Russo, Mirjana Trevisan, Katia Ricciarelli y Sophie Codegoni en la nominación.

Gran hermano VIP, transmisión en vivo del episodio 22

23.09 Coqueteando con Jukas

22.56 Delia debe salir

22.51 Soleil entra, sin querer interrumpirlos. Pero luego Sulli y Delia se abrazan

22.46 Billy abraza a su esposa y le asegura amor y respeto: “Te pido perdón, te quiero mucho, pero si te digo que no hay nada, no te resistas, supéralo”. Delia continúa enfatizando que no quiere ver a su esposo abrazar y besar a otro “Me encanta que compartas tu arte con todos, no vayas demasiado lejos, pero pon una barrera … hay una guerra afuera”

22.43 h. Delia entra: “Hoy estoy aquí por dos motivos: uno, ¿sabes qué día es? El vigésimo sexto día, hace cinco meses, intercambiamos matrimonio por matrimonio; Lo segundo porque necesito una aclaración, quiero decirte que soy la última persona que quiere estropear el camino, eres una artista maravillosa, generosa y cariñosa, pero por fuera tienes una pareja a la que le prometí respeto, amor. y devoción. Desde el primer momento que nos conocimos hasta hoy no ha habido cambios. Amor, las situaciones que pasé fuera de casa fueron mal vistas y sufridas, la primera cirugía que tuve con la carta de tu padre, la segunda cirugía con Soleil no quería verte, ella no es responsable. Tu culpa porque quise tomarme tu tiempo para entender mi decepción, y por eso estoy aquí, quiero que me inclines porque no lo entiendo

22.40 Signorini le preguntó sobre el masaje que le dio a Soleil y lo hermoso que fue en el comentario: “Fue un gesto altruista”.

22.36 Alex se queda solo en el salón

22.35 Delia: “Solo quiero hablar con Alex en Sully, ya lo he dicho todo”

22.18 Después de ver el clip con Alex Belli Soleil comenta sobre su amistad con el actor: “Siento su corazón”. Signorini advierte a Sulli que Delia entrará a la casa y los pondrá en contacto

22.15 clip sobre la paz existente

22.12 No se menciona la declaración de sorpresa de Ricciarelli a Mirjana, y de hecho Signorini bromea al respecto: “Catia dice que te daré una bofetada, lo encuentro hermoso, pero ¿qué es un arma?”

22.06 Mira lo que piensa la casa, Katya totalmente leal

22.03 «La mujer de Katia, no Ricciarelli, me molestó la forma en que trató a Nicola. Yo también tenía amigos, pero no los trataba como si me orinaran en la cara, pero luego me disculpé por decirme que lo lamentabas. Nos acercamos y después de media hora ella votó por mí ”. Mirjana: “Repito con orgullo que Nicolás lo trata con honestidad”. Pero la discusión cesó, Signorini envió a los artistas al salón con los demás.

22.01 Ricciarelli se sintió traicionada: “Durante 15 días – explica – retomamos una relación muy cercana, hasta el punto de que todos se dieron cuenta. Hasta las nueve de la noche de la nominación no entendía por qué esta venganza”. Mirjana: «Katia dijo algo bien, en 15 días juntas, pero 4 días antes de mi voto.

21.58 Veamos el clip de la pelea entre Mirjana y Katya

GF Vibe, Katia Ricciarelli sorprende a Mirjana: “Perra, le voy a tirar un zapato a la cabeza y hacerle un agujero”

21.56 Llamar a casa

21.50 Delia en cuarentena para poder hablar cara a cara con su marido: “Quiero una disculpa”

21.49 Signorini convoca a Joe Squilo al centro del escenario con un niqab, para un mensaje contra la violencia, pero es liquidado para dejar paso a Delia.

21,47 c de punta

21.45 Avances Alfonso Signorini

esta noche en hermano mayor vip No habrá exclusión, seleccionará el telefoto preferido para el anillo. Los excluidos solo se darán a conocer el lunes 29 de noviembre, cuando habrá otras nuevas inscripciones. Las expectativas son altas entonces para un enfrentamiento cara a cara entre Delia Duran y Alex Bailey.

Otra emocionante sorpresa le espera a Francesca Cipriani. Después de la propuesta de matrimonio en el último episodio, la chica del espectáculo conocerá a su madre. Hay un aire de tormenta en la casa: en los últimos días, varios malentendidos han provocado enfrentamientos reales que han puesto en peligro el equilibrio del grupo.

Nominados: Carmen Russo, Mirjana Trevisan, Katia Ricciarelli y Sophie Codegoni

