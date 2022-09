Debido a que es tan peligroso, marca un punto de inflexión en la guerra- Corriere.it

Putin pronunció el discurso más duro hacia Occidente, en un clima de exasperación donde indicó la posibilidad de utilizar todos los medios para defender las tierras que “serán nuestras para siempre”. Ahora le toca a Estados Unidos y Europa responder

Si termina una cuenta regresiva, otra cuenta regresiva debe comenzar inmediatamente. con el presidente ruso vladimir putin Siempre ha sido así. Tras el habitual retraso de veinte minutos, el presidente ruso celebró su cumpleaños personal enanexión Él lo hace mejor.

Cuando todos lo condenan de espaldas a la pared, distante, en problemas, sube la apuesta.

Es un método que aprendió en su juventud en San Petersburgo. Communalka donde vivía era un edificio infestado de ratas. Él y sus amigos los persiguieron hasta el patio con palos. Un día, una gran rata que logró acorralarlo respondió atacándolo con furia, lo que provocó que asumiera lo que aún hoy considera que son los mayores temores de su vida. “Nadie debe quedar atrapado”, repite siempre, acompañando el relato de aquel lejano episodio. “Nadie debería llegar al punto en el que no tenga salida”. Porque se pone peor y más peligroso..

cómo fue El discurso comenzó hoy. Con palabras que pueden parecer surrealistas ensucian los oídos. “estoy seguro La decisión de unir las repúblicas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson contará con el apoyo de todos porque es la voluntad de millones de personas.… ». Pero la verdad, o el fact-checking, nunca importa en los discursos del presidente ruso. Lo que importa es solo el verdadero significado del mensaje, el resto son solo adornos inútiles.

Comenzando por sus análisis históricos, siempre equiparándose a sí mismo ya sus obsesiones personales, como juzgar el fin de la Unión Soviética como la mayor tragedia de la historia, aprovechó este tiempo para justificar la anexión de las cuatro nuevas repúblicas a tierras ucranianas. La Unión Soviética se ha ido. No se puede devolver. Rusia no necesita el renacimiento de la Unión Soviética, y no aspiramos a ello.. Pero nada es más fuerte que la insistencia del pueblo en regresar a su patria original.

Lo único que importa es el juego constante con fuego, declarando que su tierra aún no está bajo control ruso, de hecho.

Cada vez volvemos al engaño de Putin, que deriva las consecuencias de señales claras.

En cambio, incluso hoy cambió las tornas.



Los llamados a detenerse han llegado desde India y, de manera más velada, desde China a Cumbre de Samarcanda

, desconcertado por los dos aliados más leales Kadyrov y Lukashenko, el éxodo de sus compatriotas que corren el riesgo de ser reclutados y no tienen intención de morir por Kherson? Todo esto es propaganda real, no propaganda antirrusa. Pero Putin actuó como si no estuvieran allí.

El chico de San Petersburgo reaccionó como un ratón.

Dio el discurso más difícil a los Estados Unidos y Occidente en los últimos veinte años.

El famoso discurso pronunciado en Munich en 2007, en el que tomó la decisión de rechazar teóricamente el mundo bipolar que siempre había aceptado hasta entonces, es agua dulce en comparación. Es una academia, mientras que la academia actual es bastante desafiante.

Occidente quiere seguir saqueando el mundo con la ayuda de los dictados del dólar y el aprovechamiento de la renta que proviene de su dominación. De ahí su agresión contra las culturas independientes y los valores tradicionales, y de ahí los intentos de volar nuevos centros de desarrollo. Para ellos es importante que las autoridades de los estados cedan su soberanía. Los estados disidentes se desintegran, quedan las áreas de la Nakba y los focos terroristas. Las razones de la guerra híbrida librada por Occidente contra Rusia radican en la codicia. Quieren vernos como esclavos, nuestra cultura es peligrosa para ellos por eso quieren abolirla. Él no necesita a Rusia en absoluto. Pero Rusia es buena para nosotros, para nosotros, para nosotros”.

Su discurso constaba de 26 párrafos, de los cuales exactamente la mitad comenzaba con “Estados Unidos”, como para buscar una condena en los tribunales, y luego se convertía en un ataque a los “anglosajones”, por necesidad de insulto. Incluso Reino Unido, acusado de no ser invitado a un funeral Reina Elizabethdecisión que parece haberle molestado mucho, como en cada ocasión en la que se siente disminuido en importancia.

“¿Cuál es la creencia occidental de que el modelo neoliberal es mejor que cualquier otro excepto el racismo? Los Estados Unidos llevaron a cabo un genocidio de los indios en América y de la población en la India y en otras colonias. Buscaron tierras y recursos para el hombre. Esto va en contra de la propia naturaleza humana… Estamos orgullosos de que el anti-movimiento Colonialismo haya surgido en nuestro país… Occidente intentó varias veces debilitar a Rusia pero sólo logró hacerse con nuestra fortuna a finales del siglo XX… Cuando miles de Se sacaron miles de millones de dólares de nuestro país a pesar de que nos llamaban amigos.’

No faltaron las referencias a El satanismo reina en los Estados Unidos Con la homofobia de siempre: “¿Queremos también un segundo padre y un segundo padre en lugar de una madre y un padre?”.

L ‘Ucrania No se ha mencionado ni una sola vez, pero no es nuevo..

El objetivo era solo uno, y ese era aterrorizar a Occidente.emite un poderoso sonido, demostrando tu disposición para cualquier cosa, incluso lo indescriptible.

“Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado dos veces armas nucleares. Por cierto, creando un precedente…».

No es una frase al azar, Putin nunca explota. Amenazar, sembrar sal en las heridas de los demás, intentar dispersarse.

“Los anglosajones exigen más sanciones contra Rusia, los políticos europeos aceptan obedientemente, incluso si este proceso condujo al declive total de la industrialización en Europa. Esto significa traicionar a tu gente. Están acostumbrados a ahogar la verdad en un mar de mentiras, a mentir como lo hizo Goebbels. Pero no se puede alimentar a la gente con tarjetas de crédito en dólares y euros y calentarla con capital inflado por las empresas energéticas. Necesitamos los hidrocarburos que tenemos. Entonces, los políticos en Europa tienen que convencer a la gente de que se lave menos y use ropa pesada. Los disidentes guardan silencio y Rusia tiene la culpa de todo”.

Putin concluyó su discurso citando a su filósofo favorito, Ivan Ilyin: «Y si considero a Rusia mi patria, entonces amo el ruso, pienso y creo, canto y hablo ruso, creo en las fuerzas espirituales del pueblo ruso y acepto su destino histórico con mi instinto y voluntad. Su alma es mía, su destino es mío, su dolor es mi dolor, su prosperidad es mi alegría. ¡Rusia está detrás de nosotros! ».

El aplauso que le brindó la actual nomenklatura en plena vigencia fue más evidente que algunas partes de su discurso. La cuenta regresiva para la anexión, puntuada por brillantes relojes y televisores en Moscú, ha terminado.

Comienza una nueva etapa.

Putin prometió que sería largo y definitivo. Pero lleva repitiéndolo desde el 24 de febrero. Occidente tiene la tarea de responder a otro renacimiento de César.