¿Debería mantener Telepass o no? Estos son los pros y los contras del final de ‘Monopoly’

Hasta hace poco no había dudas ni alternativas. ¿Pero hoy es mejor mantener Telepass o no? objetivo de la situación.

yo tomar incrementos anunciado por Telepase y para muchos automovilistas es la hora Elegir.

los El servicio Telepass de la empresa ya no es el único servicio del mercado Hay alternativas a considerar. Como Movimiento Unipolque se ofrece para entrar en el mercado 6 meses de alquiler gratis. Pero no faltan nuevas ofertas y paquetes. Bono de motoY el Reembolso y pago por uso Para ser explotado con el operador gráfico “antiguo”.

Quizás el único “defecto” es que anunciando aumentos De Telepass ha salido Las vacaciones de verano están cerca. Las personas que han decidido “renunciar” a la forma de pago de los peajes de las autopistas se encuentran un tanto dificultad. Veamos por qué.

¿Debería mantener Telepass o no? como cancelar

Incluso hoy, si surge la necesidad ayudael cliente de Telepass puede ir a hacer Cancelación en muchos Los puntos azules están esparcidos por toda Italia. Pero ahora este servicio está parado desde el primero de junio pasado. Quien quiere enviar Anular el contrato tendrás que hacer esto desde lejos. Quizás no todos tengan “confianza en TI”. sin embargo, el Teléfono gratuito 800.269.269De lunes a viernes de 9 a 17:30.

También parece que un archivo Prácticas de “inundación”y muchos automovilistas “informaron” Retraso en la celebración del contrato.. Con el consiguiente inconveniente No lo pueden activar con otros proveedores con servicio

No olvidemos eso entonces Si no se devuelve el transceptor (con A/R registrado) dentro de 25 días, Tomar uno Una multa de unos 25 euros. En definitiva, son inconvenientes que no deberían ocurrir justo antes de los viajes de verano.

Promociones Telepase

Dado que (lo más probable) será difícil rescindir el contrato, Mejor comprueba si puedes aprovechar las ofertas del momento. Junto con los aumentos, de hecho, Telepass creó una serie de BeneficiosY el Para clientes existentes y nuevos.

realmente hay mucho incentivos Para activar la tarifa automática con esta empresa. por ejemplo, Hasta el 30 de septiembre Puedes obtener Devolución de dinero Ambos existen suministros De combustible Del paquetes eléctricos de vehículos O de nuevo, se obtiene Billetes gratuitos para el transporte público o el lavado de coches Directo Hasta el 30 de agosto y todo 30 de septiembre. Luego están los descuentos por pronto pago o incluso un cashback más rico Si está utilizando Telepass por Pagar el sello del vehículo o comprobarlo.

no lo olvidemos, Como el nuevo UnipolMovecon Telepass se puede aprovechar Opción de pago por uso. prácticamente, Solo pagas por el mes que usas los ServiciosY el La activación es gratuita hasta el 15 de julio.