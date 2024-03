De Ucrania a Europa, la amenaza de guerra contra Putin. Macron: “No debería ganar”

De Ucrania a Europa, no se puede ignorar la amenaza de guerra contra Rusia. “Ya no se puede descartar la posibilidad de una guerra convencional de alta intensidad en Europa”, afirma el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en la Universidad de Georgetown. “Casi todas las capitales europeas están trabajando ahora en este escenario, con la esperanza de que nunca llegue”. verdadero.” en Washington.

Desde Berlín se hicieron eco las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, tras la cumbre con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Francia, Alemania y Polonia: Acuerdo de Kiev

Francia, Alemania y Polonia están “unidas y decididas a no dejar nunca ganar a Rusia”.. El presidente francés añadió: “Compartimos la convicción de que nuestra seguridad y nuestro futuro están en juego en Ucrania”, y añadió: “Continuaremos como lo hemos hecho desde el primer día y no tomaremos la iniciativa de ninguna escalada”.

Palabras que parecen coherentes con las anunciadas en las mismas horas en Italia por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani: “Creo que la OTAN no debería entrar en Ucrania. Sería un error entrar. Debemos ayudar a Ucrania a defenderse, pero debemos entrar por su beneficio.” “Hacer la guerra contra Rusia significa arriesgarse a la Tercera Guerra Mundial”.

“Los tres apoyamos muy seriamente a Ucrania. Nuestra fuerza es más que nunca la unidad. Nuestros tres países, Alemania, Francia y Polonia, tienen una responsabilidad especial a este respecto.“, afirma Schulz, tras las recientes fricciones con París por la política hacia Ucrania. La solidaridad y las acciones conjuntas son esenciales para defender la paz y la libertad en Europa, continúa Schulz, subrayando que la ayuda a Kiev no disminuirá.

“Apoyamos firmemente a Ucrania”, reiteró, aunque Berlín no tiene intención de enviar misiles Taurus a Kiev, que, con su alcance, permitirían a las fuerzas armadas ucranianas infligir daños en profundidad.

De fondo, quedan las palabras pronunciadas por Macron en la entrevista que concedió el jueves 14 de marzo a France 2 y TF1: Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de enviar fuerzas francesas a Ucrania, el presidente respondió: “No estamos seguros de que podamos lo haré.” De momento no estamos en esa situación, pero no descartamos esta opción. “No estamos en guerra con Rusia, pero no debemos permitir que gane”. Hay suficiente información para que el Kremlin considere que Francia “ya está involucrada” en el conflicto.

Armas, no soldados, en Ucrania. en este momento

Por tanto, la prioridad sigue siendo apoyar a Kiev mediante el suministro de armas. “El contexto es muy preocupante, pero pueden estar seguros de que la posición de Europa sobre Ucrania no se debilitará. La posición de Estados Unidos no debería debilitarse. Hay lecciones que aprender de la historia: el apaciguamiento y el aislacionismo no han funcionado en el pasado”, dice Borrell. destacando esto. “La pregunta hoy ni siquiera es si los europeos o los estadounidenses deberían ‘morir por Donbass’. Más bien, es si estamos dispuestos a brindar la asistencia necesaria para ayudar a los ucranianos a dejar de morir por Donbass y por el resto de su país”. .

La Unión Europea y la lección de la historia

“La lección que aprendemos de la historia debería ser que si permitimos que Rusia borre a Ucrania del mapa, pagaremos un precio mucho más alto más adelante. En Europa, esta comprensión ha unificado en gran medida nuestra visión estratégica de Rusia. La inmensa mayoría de los europeos están ahora europeos”, añade. “Consideran a Rusia una amenaza directa a su seguridad. Este sentimiento es ampliamente compartido desde Riga hasta Lisboa”.

Por otro lado, Rusia está dirigida por Vladimir Putin: para el presidente, “las vidas rusas son baratas. Pero Ucrania no tiene ni los medios ni el deseo de sacrificar a una parte importante de su población. A medida que la guerra se vuelve más mortífera, aumenta esta disparidad entre las dos sociedades. Moverse más a favor de Rusia“La segunda razón por la que la guerra en Ucrania está entrando en una nueva fase es que Rusia está librando una guerra asimétrica. Ganar es suficiente para no perder, mientras que Ucrania necesita ganar para no perder. Ésta es una diferencia fundamental”.

“Moscú se ha adaptado – continúa Borrell – reforzando sus posiciones defensivas, aprovechando sus ventajas en términos de municiones, mano de obra, drones y guerra electrónica. Para Rusia, lo que importa es que las pérdidas ucranianas son proporcionalmente mucho mayores que las suyas, en consonancia con el hecho de que “Ucrania se rinde”. Simplemente”.