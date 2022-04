De México a Monte San Martino entre el arte y la unidad

1′ leyendo

– El Dr. Ulises Verde, artista y educador de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), ha tenido una relación muy estrecha con el municipio de Monte San Martino, que visita la zona de Maserato desde 2018 con una destacada trayectoria en las artes. Por razones de similitud post-terremoto. En esta primera ocasión presentó una exposición de arte y presentó sus obras para recaudar fondos para los afectados. En 2020, Ulises Verde volverá a interpretar Monte San Martino en Monseñor A. Richie fue a la Civic Art Gallery para una nueva exhibición y para presentar su libro, The Walls and the Rains of Memory. Espíritu, arte y pensamientos”.

En 2021, el artista Monte nos sorprendió al lanzar un libro de fotos sobre San Martino; Tomó fotos durante su estadía en febrero de 2020, solo unos días antes de que comenzara el brote. El nuevo libro se titula “La Ausencia de la Presencia” (“La Ausencia de la Presence”) y ha sido presentado en muchos eventos educativos en universidades y sitios culturales en México. El artista discutió su libro en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Telecomunicaciones y la Universidad Panamericana de Guadalajara.

Alcalde de Monte San Martino: “Se formó una colaboración duradera con el artista Ulises Verde, que propició continuos intercambios culturales y artísticos con nuestro territorio. Tenemos una relación con él y la UNAM desde 2018, lamentablemente hemos estado plagados de epidemias, y esperamos que el artista Monte San Martino regrese pronto para vernos y presentar su libro aquí. Fortalecer los lazos artísticos y culturales que nos han unido hasta ahora.