Davis: Berrettini-Fognini ko, Canadá en la final – tenis

El sueño de Italia de disputar la primera final de la nueva Copa Davis en Málaga se vio frustrado con los saques directos de Felix Auger-Aliassime, que fue decisivo para llevar los puntos a Canadá con el 2-1 que le permitiría enfrentarse mañana a Australia. De una ensaladera de plata. El partido de dobles del jueves por la noche había escalado a Italia, que había estado ausente de las semifinales durante ocho años, pero este logro no se repitió hoy.

Después de que Lorenzo Sonego venciera a Denis Shapovalov y Lorenzo Musetti venciera a Auger-Alicime, el capitán Volandri junto a Fabio Fognini colocaron a Matteo Berrettini en lugar de Simone Polelli, que no estaba en su mejor momento, pero el dúo azul capituló ante los norteamericanos. El dúo está formado por Vasek Pospisil y el N. 6 del mundo, que a su vez se llaman el cansado y magullado Shapovalov. La tarde comenzó bien para los Azzurri, gracias a un poderoso Songo que superó al talentoso pero volátil Shapovalov con un marcador de 7-6, 6-7, 6-4. Gran equilibrio sobre el césped en un partido que también tuvo grandes momentos, con varios ganadores por ambos lados, con los dos primeros sets decididos por desempate. En el segundo juego, Sonego puso el 5-2 pero el canadiense lo devolvió al 5-5.

Una doble falta cometida desde el azul le otorgó otro punto de set a Shapovalov, quien no necesitó que se le pidiera el empate. En el tercer set, con el italiano avanzando 2-1, el rival tuvo que pedir un “pausa médica” por un problema en la espalda, que se resolvió gracias a la intervención de un fisioterapeuta. El punto de inflexión llegó en la séptima entrada, cuando Songo anuló tres puntos de quiebre para poner el 4-3. Luego, en el décimo juego, Shapovalov entregó el juego a Italia en tres dobles faltas después de más de tres horas de juego. El segundo partido de individuales fue mucho más corto, considerando que Auger-Alessime venció a Mussetto por 6-3, 6-4, y no sintió la presión de un partido que ya podría ser decisivo. En el 3-2 el canadiense se puso 0-40 y luego conquistó un quiebre que le hizo volar hasta el 5-2. Con un as a 204 kilómetros por hora, Auger-Aliassime cerró el set 6-3 en 39 minutos. Blue luchó por mantener el servicio al comienzo del segundo set, pero aguantó hasta el 4-4, cuando dos desde la línea sirvieron un cabellera del canadiense nuevamente para 0-40, quien aprovechó eso para tomar la delantera y luego cerró 6-4, a 1 hora 25 minutos. La dupla, revolucionada en las parejas en el último minuto por los dos capitanes, se batió punto por punto, entre los deliciosos toques de Fognini y la solidez de Berrettini al servicio, pero en un error de desempate del rumano inmediatamente dio la ventaja a los canadienses. ventaja, tomando 4-2 luego logran cerrar sin comprometer nada más a los azules. En el segundo set, Italia dio la impresión de poder recuperar el déficit, pero en el momento crucial Fognini perdió un turno de servicio, dándole la oportunidad a Auger-Aliassime de ir y sacar para el partido en el 6-5. Italia avanzó a 15-40, luego el canadiense recuperó su claridad y nunca más falló un servicio. Mañana será el de ir en busca del trofeo, mientras que Italia se contuvo pero también demostró, ante la ausencia de Jannik Sinner y la condición semi-Brettini, que puede volver a intentarlo de forma permanente en los próximos años.