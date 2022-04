David Jaffe rechaza trato de $100 millones como crítica al gobierno chino – Nerd4.life

david jaffeconocido como el autor de Twisted Metal y God of War, afirmó haber rechazado un acuerdo de $ 100 millones desde TencentEstá asociado con el desarrollo de un nuevo juego, porque no quiere trabajar con una empresa china. Luego, el autor criticó al gobierno chino.

hablando en Iconos Sagrados + Podcast David Jaffe (disponible por una tarifa, transcrito por VGC), dijo: “Tengo un trato de $ 100 millones. Me llamó una empresa china… y dije ‘No, gracias’ porque eres Tencent y no No quiero que nada sea tuyo.

“Era malo porque era La sección occidental de Tencent Era occidental en comparación con hablar conmigo y trató de no criticarlo. Espero que tenga la piel gruesa. Ha sido director ejecutivo por más tiempo que yo, pero le respondí: “No quiero tratar con una empresa de ese tipo, con un gobierno de ese tipo”.

Más adelante en el podcast, Jaffe tiene Ampliaron su punto de vista Y dijeron: “Dejen de matar gente. Y otra vez la gente dirá ‘las manos estadounidenses no están limpias’ y no, no lo están, pero […] Tenemos un sistema y si realmente nos importa, podemos cambiar las cosas. En China, te atrapan en medio de la calle si te conectas y dices algo malo sobre la policía o el gobierno o cualquier otra cosa, y quién sabe cuándo te volverán a ver. Y ni siquiera hablamos de lo que sucede si eres uigur o sierva”.



david jaffe

Recuerda que Tencent, además de ser dueño de Riot Games (League of Legends), posee el 40% de las acciones de Epic Games y varias participaciones en Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton, PlatinumGames, Mervelous Inc, Playtonic Games y muchas otras empresas de videojuegos. (y no, Tencent son algo más que videojuegos).