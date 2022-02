david diao

“Tuvimos oportunidades para tomar la delantera, no lo logramos y por eso el sabor amargo se queda en la boca aunque hagamos lo mejor que podamos”. Así comenzó en el post-partido el delantero central Davide Diao.

El delantero ha cogido mucho y mucha determinación, y se nota que va creciendo partido a partido.

“Esta siempre ha sido mi forma de jugar (The Angry Way, editor). Creo que es necesario sobre todo en estos momentos destacar algo más, sobre todo en cuanto a personalidad».

Diao nos reveló que el equipo está trabajando duro y luego dijo: “Si continuamos con eso, es posible que podamos salir de esta situación”.

objetivo lejano

Sobre el gol en fuera de juego en la segunda mitad, nos dijo: “Lamentablemente sentí que me dejé llevar un poco, esperaba haberme equivocado”.

El gol se pierde en Viena

Diaw también revela las fallas de LR Vicenza: “Echamos de menos el gol porque para ganar partidos, tienes que marcar, más que tus oponentes”. Y continúa: «Estamos mejorando, hemos conseguido tres resultados útiles seguidos y este año no ha pasado».

“Ahora necesitamos tres puntos para conectar el tren de adelante -y concluye- y haremos nuestro mejor esfuerzo a partir del martes en Cremona”.

Traslado en la tarde del martes 22 de febrero de 2022 a Cremona con el pitido de salida a las 18.30 h.