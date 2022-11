Danilo no es una regulación estricta y obvia. El resto es mala fe.

el gran pecado hermoso ¿anoche? Tras aplicar con claridad las reglas del fútbol vigentes, lo que en este caso supone tomar dos decisiones que no son contra la Juventus. director de carrera Verona-JuventusSin dudarlo, siguió jugando tras el toque de mano de Danilo – Pese al enfado de los jugadores del Verona lanzando el balón en la grada, exigiendo al OF – La claridad en revertir la decisión de otorgar un penalti a los anfitriones fue consciente, Gracias al manual VARIeso fue muy para patear Bonucci no lo contrario. Brindisi Whistle demostró tener personalidad y tuvo un buen apoyo de sus compañeros de pantalla, trayendo a casa una tendencia impecable en los episodios principales.