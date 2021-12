Daniel Cagliotta feliz de descubrir pizzero napolitano en Ecuador

Daniel Cagliotta Descubierto hace unas horas en un pueblo cercano donde vive: los detalles del invento del joven pizzero napolitano aún no están claros. La madre y la pareja han sido notificadas por la policía local. Ecuador.

El rescate de Daniel Cagliotta: de la prisión al famoso pizzero en México (artículo de Roma en)

El error que puede hacer que su reclamo sea rechazado fácilmente es fallar. Nacido en 1992, tuvo una infancia algo difícil: a los 15 años estuvo preso dos años y medio. “Estar ahí me hizo pensar, me cambió la vida. Recuerdo haber hecho varias actividades, cursos de pizza. Un día vino el maestro Jericho Porcio a dedicar su tiempo a los niños elegidos por su buen comportamiento. Con él formé una buena relación y me dijo para salir y continuar con este trabajo Iba a la escuela por la mañana y volvía a la cárcel por la noche.

Entre sus presentaciones en Nicida estuvo un taller de música y teatro con el artista Pino de Mayo, que culminó con Roy produciendo y transmitiendo “Marialuna” en Roy5. “Luego fui recompensado por mi buen comportamiento y tuve la oportunidad de ir a juicio”.

Tras su condena se va a trabajar a unos restaurantes de la cadena Fratelli La Buffalo y luego a los 18 años se traslada a Malta, al extranjero, a México. Ese fue el punto de inflexión. “Hoy tengo 27 años y vivo aquí, donde tuve la oportunidad de establecerme como pizzero y abrir 16 restaurantes italianos. He creado menús y aperturas para 26 restaurantes y pizzerías. Como Embajador de Napolitana Pizza en México He ganado numerosos premios, viajo por el país para clases magistrales en restaurantes y escuelas de gastronomía, consulto un nuevo restaurante en Barcelona, ​​Miami, New Jersey, estaré en Las Vegas a finales de marzo.