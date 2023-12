Cuidado, es posible que te hayan hackeado el ordenador: si lo haces, lo descubrirás en menos de un minuto

¿Crees que tu computadora portátil o de escritorio ha sido pirateada? Sólo te llevará un minuto confirmarlo.

En los últimos años nos han bombardeado con noticias relacionadas con Suplantación de identidady elel pirata de dispositivos teléfonos móviles. Esto se debe a que hoy en día todo el mundo utiliza un teléfono inteligente para acceder a la web y no todo el mundo es consciente de los peligros inherentes a esta maravillosa y útil herramienta.

La noticia debería haber dejado claro a todos los usuarios que había que encontrar al hacker. Puerta trasera a nuestros dispositivos Para conseguir un acceso que en la mayoría de los casos tiene como objetivo instalar un virus (o malware o ransomware) que facilite el acceso. Estos programas tienen una función dadora. Acceso gratuito al sistema. Y basado en Copiar datos confidenciales Que puede usarse para robar dinero de las cuentas.

Por tanto, puedes estar relativamente tranquilo si no accedes a sitios no protegidos y no descargas nada de dudosa procedencia. Difícilmente en realidad Serás un objetivo directo de algunos hackers.a menos que seas propietario de una gran empresa que, precisamente por su importancia, puede tentar a los malos.

Cómo saber si tu ordenador ha sido hackeado en un minuto

Esto puede suceder mientras navega por la web, se conecta a una red Wi-Fi externa o incluso… Descargar contenido El virus puede instalarse sin querer. No es casualidad que el software antivirus sea necesario para proteger contra la mayoría de estos archivos infectados. Por eso también es tan importante Actualiza siempre tu sistema Asegúrese de que su software antivirus también sea capaz de identificar todas las amenazas potenciales.

Si recientemente has notado un comportamiento extraño en tu ordenador o consideras que alguna actividad en la web no es segura, puedes… Controla muy fácilmente Si alguien ya ha ingresado a su sistema. Vaya al escritorio de su computadora y presione la combinación de teclas “ventanas“(código del sistema operativo) +t.

Luego de hacer esto se abrirá el menú, en el cual deberás escribir “Netplwitz“Y presione Sí. Así tendrás acceso a Lista de administradores Y el usuario de su computadora. A través del listado podrás comprobar quién ha accedido recientemente al dispositivo y si hay algún nombre de usuario que probablemente no reconoces. has sido hackeado.

En este punto, haga clic en el nombre del usuario desconocido y luego en el comando “Eliminar“. De esta manera lo has excluido del sistema, pero aún así se recomienda configurar el sistema operativo para eliminar cualquier agente externo que le haya permitido acceder a tu dispositivo.