Cuidado con el consumo ante las nuevas facturas

Las tarifas eléctricas en el mercado protegido cambiarán pronto; Esperando a ver cómo cambiarán las facturas, Facile.it analiza el consumo de los principales aparatos de limpieza del hogar Descubrimos que sólo en lavadora, secadora, plancha, aspiradora y mopa a vapor acabamos gastando más de 230 euros al año. Ahora que se acerca la gran limpieza de primavera, es una buena idea saber qué electrodomésticos se están consumiendo más y cómo ahorrar en ellos; Aquí está el análisis de Facile.it.

lavadora

El primer electrodoméstico que Facile analiza es la lavadora. Para el análisis, el comparador tuvo en cuenta la tarifa eléctrica del mercado protegido (actualizada al primer trimestre de 2024), que equivale a 0,25 euros por kWh. ¿Cuánto cuesta una lavadora en electricidad? Teniendo en cuenta el nuevo modelo de 9 kg en clase energética E (nueva etiqueta energética), cada lavado nos cuesta unos 22 céntimos de euro en energía; Puede parecer poco, pero si lavamos una lavadora cada dos días gastaremos unos 40 euros al año, pero si tenemos una lavadora al día, o más, hay que tener en cuenta superar los 80 euros. Dos consejos básicos para ahorrar dinero: el primero es utilizar únicamente lavadoras de carga completaPara mejorar el gasto y reducir el número de tiempos de lavado, La segunda es evitar lavar a temperatura demasiado alta. A menos que sea absolutamente necesario. Por último, si tienes una tarifa de energía doble, recuerda activar el dispositivo solo en horario nocturno o los fines de semana, de lo contrario pagarás una tarifa más alta.

secadora

El segundo dispositivo analizado sólo podría ser el secador. Si miramos la etiqueta energética, descubrimos que el modelo A++ de 9 kg consume alrededor de 1,6 kWh por ciclo de secado, valor que se traduce en un coste de unos 40 céntimos de euro en la factura. Esto significa que hacer funcionar la secadora una vez cada dos días gastaríamos aproximadamente 75 euros al año en electricidad, pero eso pasa a ser más de 150 euros si lo hacemos una vez al día. El consumo es elevado, por lo que conviene adoptar algunas buenas prácticas; La primera es secar bien la ropa en la lavadora antes de meterla en la secadora. Esto nos permitirá reducir los tiempos de secado y por tanto los costes. El segundo es utilizarlo en todo su potencial, pero sin exagerar; Demasiada ropa puede reducir la eficiencia y aumentar los costos.

hierro

El último paso de nuestra ropa, antes de guardarla en el armario, es el planchado. Pero ¿cuánto nos cuesta el hierro en nuestra factura? Hay que decir que el dispositivo consume mucha energía, y el consumo suele oscilar entre 1,8 y 2,6 kilovatios por hora. Existen muchos tipos de planchas (empotradas, con caldera, con generador de vapor…), por lo que la primera sugerencia es elegir la que mejor se adapta a las necesidades de nuestra familia. Una plancha que consume 2,2 kWh nos cuesta unos 60 céntimos de euro la hora. Por tanto, si dedicamos dos horas semanales a esta actividad, el gasto anual rondará los 58 euros, pero en el caso de una familia numerosa y más horas dedicadas al planchado, la factura puede subir rápidamente. Para ahorrar dinero, el primer consejo es utilizar una plancha cuando tengas varias prendas para planchar; Calentar agua cuesta dinero y es mejor gastarlo todo. aún, No se recomienda dejar la plancha enchufada más tiempo del necesario, esto sólo será un desperdicio de energía. Por último, presta atención al mantenimiento y, en particular, a la formación de cal, que no sólo puede aumentar el consumo, sino también reducir la calidad del resultado.

escoba

El aspirador es un aliado diario indispensable para la limpieza de la casa, pero ¿cuánto nos cuesta en electricidad? Los modelos que hay en el mercado son diferentes, y también lo es el consumo; Un aspirador con cable puede consumir 1 kWh, lo que significa que gastamos unos 25 céntimos de euro por hora de uso. shAsí que unas horas a la semana, durante todo el año, nos costarían unos 26 euros en la factura.. Para ahorrar dinero, el primer consejo es reducir el tiempo de uso eliminando los momentos en los que lo dejamos encendido sin usarlo, pero también prestar atención a la constante alternancia de apagarlo y volver a encenderlo; En definitiva, lo mejor es mover los muebles antes de empezar a mover el electrodoméstico. La función Turbo sólo debe utilizarse cuando sea necesario (por ejemplo, para alfombras, pero no para suelos o parquet) y, por supuesto, prestar atención al filtro; Si está limpio permite un ahorro importante.

Trapeador a vapor

Después de aspirar el piso, ¿qué mejor que un trapeador a vapor para eliminar y desinfectar adecuadamente la suciedad? También existen diferentes versiones de este dispositivo: con hervidor, con cable, sin cable, etc. – Pero si consideramos el modelo de 1500 Watts, debemos saber que por cada hora de uso nos costará unos 40 céntimos de euro. Durante un año lavando con mopa a vapor, unas horas a la semana, gastamos unos 40 euros en electricidad. Este dispositivo funciona con agua, y el principal peligro de este dispositivo es que la formación de cal puede reducir su eficiencia, aumentando así el consumo; El consejo básico es realizar un mantenimiento periódico del dispositivo y utilizar agua adecuada como se indica en el manual de instrucciones.