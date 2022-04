Cuenta corriente, este es quien tiene que pagar el impuesto de timbre

Todos los años, todos los cuentacorrentistas ven que cierta cantidad de dinero, aparentemente sin “fuente”, se descuenta de sus cuentas corrientes. A veces se contacta al banco para entender el motivo de este pago, pero la respuesta no tarda en decirse: es un impuesto de timbre, que es obligatorio para todos los contribuyentes y varía en función del monto depositado.

¿Qué es un dibujo de sello?

Este es un impuesto estatal. Un impuesto indirecto que no está relacionado con la capacidad contributiva de las personas físicas y se tituliza porque se trata de un documento escrito ‘, como nos cuenta el portal consumidor. Los italianos están obligados a pagarlo cada año en el momento del estado de cuenta o estado de cuenta. De no existir declaración durante el año natural en curso, el impuesto se aplicará el 31 de diciembre de cada año. El pago se refiere a todos los contribuyentes y cuentacorrentistas cuyo saldo medio es de tres meses y supera los 5 miles de euros. Por encima de este número, el contribuyente deberá pagar 34.20 100€ para personas físicas y 100€ si se trata de una empresa y por tanto no de una persona física.

Qué les sucede a las personas que tienen varias cuentas

En cambio, quienes tengan más de una cuenta corriente deberán pagar el impuesto de timbre. cada uno de las cuentas que posee. “ Le recordamos que el impuesto se carga en su cuenta de forma automática ya sea al cierre del ejercicio o cuando se emite un estado de cuenta o estado de cuenta”, Explicación experta. En comparación con lo escrito hasta ahora, el resultado es que todas las personas con menos de 5 mil euros estarán exentas de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El saldo promedio se calculará de acuerdo a los saldos diarios que se hayan sumado; El resultado obtenido se dividirá por días de referencia o en todo caso por aquellos de los que se haya obtenido el cálculo.

quien no tendra que pagar