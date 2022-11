¿Cuándo llegará a Italia y el precio?

El mercado de las scooters está en constante expansión y el modelo que podría revolucionarlo llega desde China: ¿llegará a Italia?

La necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades y en el medio ambiente en general también exige la necesidad de tomar diferentes tipos de opciones para los desplazamientos diarios. El sector de la automoción está fuertemente centrado en la producción de coches híbridos y eléctricos, una elección obligatoria que el Estado fomenta aquí en Italia, por ejemplo, para fomentar la transición al uso de vehículos ecológicos y acelerar el complejo y largo proceso de cambio. .

Otro de los cambios que empiezan a ser drásticos dentro de las ciudades italianas es el establecimiento zonas ZTLo tráfico limitado, donde No es posible la itinerancia en determinados coches o motos.. Se trata también de una medida encaminada a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y hacer más agradable y seguro el tránsito peatonal en los núcleos urbanos de importancia histórica y turística. La aplicación de esta prohibición de acceso hace necesario el uso de transporte público como el metro, tranvías y autobuses en los centros históricos, o el uso de patinetes eléctricos.

Simultáneamente a la introducción de la ZTL, de hecho, nacen los servicios de alquiler y suministro de patinetes eléctricos, que turistas y residentes utilizan para moverse más rápido y con menos esfuerzo de un punto a otro de la ciudad. Para aquellos que viven cerca o directamente en el centro de la ciudad, por lo tanto, la Tener un patinete eléctrico puede ser una comodidad No es de poca importancia, porque además evitaría el alquiler diario y permitiría cubrir la distancia entre la vivienda y la zona de alquiler.

Segway-Ninebot, el scooter del futuro de China: pero no podremos usarlo en Italia

Actualmente, los scooters que se pueden alquilar o comprar no tienen asiento, sin embargo de China Llegan imágenes de un modelo que no solo tiene un cómodo asiento para mayor comodidad, sino hasta un compartimento frontal para guardar una maleta, maletín o bolsa de la compra. El modelo de scooter al que nos referimos se llama Segway-Ninebot Cuesta 2999 yuanes (unos 400 euros). Este emocionante modo de transporte está equipado con tecnología UIFI para recargar, pero también se puede operar a través de NFC. Con solo 1,2 metros de largo y un peso de 33 kilogramos, el Segway-Ninebot tiene una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora y puede viajar hasta 45 kilómetros con una sola carga. El automóvil también está equipado con un sistema de frenos e-ABS y control de crucero.

¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues sí, no porque el medio no exista, sino simplemente porque Increíble en Italia. Las normas de homologación de patinetes las establece la Unión Europea y establecen que los patinetes no pueden llevar sillín, pero tampoco pueden superar los 500 vatios de potencia y una velocidad de 20 km/h. Además, Segway-Ninbot ni siquiera tiene flechas laterales que permitan al usuario indicar en qué dirección se dirige. En resumen, este miniscooter, sin las modificaciones adecuadas para nuestro mercado, no podría venderse en Italia.