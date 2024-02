Cuando finalmente me golpeó el COVID-19, esto es lo que hice a continuación

Inspírate con nuestro informe semanal sobre vivir bien, de forma sencilla. Suscríbase al boletín Life, But Better de CNN para obtener información y herramientas diseñadas para mejorar su bienestar..

El Covid-19 finalmente me ha ayudado a superarlo.

Después de casi cuatro años sin dar positivo por Covid-19 mientras editaba la cobertura de la pandemia junto con mis buenos amigos en CNN Salud, Recogí la versión más nueva y no he podido contar. ya no soy un novato – Lo que escucho es gente que nunca se ha enfermado de coronavirus.

Una hora después de dar positivo en dos pruebas caseras el mes pasado, programé una cita de telesalud con mi médico.

Como había oído a mis colegas hablar de la falta de uso de baxlovid, que puede reducir la duración y la gravedad de la enfermedad, le pregunté a mi médico si podía ayudarme. Me advirtió sobre la posibilidad de recurrencia y otros posibles efectos secundarios y me envió una receta.

Agrobacter/E+/Getty Images Algunas personas dan positivo por primera vez casi cuatro años después de que comenzara la pandemia de COVID-19.

En 48 horas, tal como él predijo, me sentí mejor. Todavía estoy aislado de mi familia en mi habitación, tomando medicamentos para el resfriado para ayudar con los síntomas y viendo mucha televisión entre siestas. (¿Cómo puede alguien dormir con “Hamilton”? Ese soy yo.)

Entre siestas, podía sentir la diferencia en mis niveles de estrés con respecto a hace cuatro años, cuando solía preocuparme que un diagnóstico pudiera significar la muerte, a veces con extraños en el hospital. No había ninguna vacuna ni medicamento que me ayudara a sentirme mejor en ese momento. Mis amigos han perdido a sus seres queridos y en conjunto hemos perdido a más de 7 personas. millones de personas en todo el mundo, según Datos de la Organización Mundial de la Salud A partir del 28 de enero.

Aunque estamos en un lugar mejor, el COVID-19 sigue siendo peligroso. nosotros 1.427 personas se perdieron en todo el mundo en la última semana que terminó el 28 de enero. Según la Organización Mundial de la Salud Datos. Entonces, pensé en preguntarle a la Dra. Leana Wen sobre los pasos que se pueden tomar para limitar los efectos del COVID-19. Wayne es un experto médico de CNN, médico de urgencias y profesor asociado adjunto en la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Realmente todavía necesitamos vacunarnos contra el Covid-19?

Dra. Lena Wen: Sí, y aún no es demasiado tarde para vacunarse. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomendar Que todas las personas elegibles deben estar al día con sus vacunas contra el Covid-19. Esto significa que las personas deberían recibir la vacuna actualizada que se lanzará en el otoño de 2023.

Datos recientes de los CDC Es muy alentador que el disparo dirigido a la subvariante XBB.1.5 de Omicron parezca eficaz contra las cepas que circulan actualmente. Según un nuevo informe, las personas que recibieron esta inyección Recibió un 54 % más de protección contra la infección sintomática por coronavirus en comparación con aquellos que no recibieron la vacuna actualizada. La protección de la vacuna parece extenderse bien contra la variante actualmente dominante, JN.1.

Aún no se sabe qué tan efectiva es la vacuna actualizada para proteger contra enfermedades graves, pero según la protección brindada por versiones anteriores de la vacuna COVID-19, espero que la vacuna brinde una fuerte protección contra la hospitalización y la muerte.

Principalmente por esta razón, recomiendo que las personas, especialmente aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, reciban la vacuna actualizada. Es posible que muchas personas también quieran beneficiarse de la reducción de los síntomas de la enfermedad. Después de todo, enfermarse es un inconveniente. Toda enfermedad supone un riesgo de Covid prolongado. Incluso si alguien no está preocupado por el coronavirus, la infección aumenta el riesgo de infección para las personas que lo rodean.

Hay algunos puntos clave más que me gustaría destacar: la vacuna contra el COVID-19 no le protegerá al 100 % de contraer el virus. La infección por el virus a pesar de la vacunación no significa que la vacuna haya fracasado. La vacunación ha reducido sus posibilidades de contraer COVID-19 y, lo que es más importante, ha reducido sus posibilidades de enfermarse tanto que necesite estar conectado a un ventilador o algo peor.

CNN: Si creo que tengo COVID-19, ¿qué debo hacer a continuación?

Wen: Primero, debes asegurarte de que lo que tienes es realmente el virus COVID-19. La influenza y el virus respiratorio sincitial (VRS) todavía circulan en grandes cantidades y hay cientos de otros virus que pueden causar síntomas similares a los del resfriado.

Si usted es Alguien que tomará tratamientos antivirales. Si contrae COVID-19, debe realizarse una prueba casera rápida si presenta síntomas preocupantes como tos, fiebre, dificultad para respirar y fatiga.

Si el resultado de la prueba casera es negativo, recomiendo volver a realizar la prueba todos los días durante los próximos días. Esto se debe a que es posible que la carga viral inicialmente no sea lo suficientemente alta como para provocar una prueba positiva. También puede considerar comunicarse con su médico y hacerse una prueba de PCR de laboratorio.

También debería considerar hacerse una prueba de influenza, ya que también hay tratamientos antivirales disponibles para la influenza.

CNN: ¿Qué sucede si alguien da positivo por Covid-19?

Wen: Todos deberían tener un plan para lo que sucederá si contraen COVID-19. Descubra si califica para el tratamiento antiviral. Quienes deberían considerar seriamente el tratamiento antiviral son aquellos que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente si contraen coronavirus: personas de 65 años o más, personas de 50 años o más con afecciones médicas crónicas subyacentes y personas que sufren de inmunidad débil o tienen otras enfermedades. enfermedades que los exponen a enfermedades graves.

Joe Raedle/Getty Images El fármaco antiviral baxlovid puede reducir la duración y la gravedad del COVID-19.

La píldora antiviral Paxlovid es un tratamiento muy eficaz y se debe recomendar a estas personas de alto riesgo. Algunas personas tienen interacciones medicamentosas con medicamentos existentes. Pregúntele a su médico si aún puede tomar baxlovid si suspende temporalmente uno de estos otros medicamentos.

Aquellos que no son elegibles para recibir baxlovid deben considerar otros dos tratamientos, la píldora anticonceptiva oral molnupiravir y remdesivir, que se administra mediante inyección o infusión.

CNN: ¿Hay algo que las personas inmunodeprimidas deban hacer de manera diferente?

Wen: Las personas con inmunodeficiencia moderada o grave se encuentran entre las que corren un alto riesgo si contraen Covid-19. Deben tomar Baxlovid si califican y, en caso contrario, tener un plan para obtener uno de los otros medicamentos antivirales. Si dan positivo en la prueba de influenza, deben tomar Tamiflu (u otros nombres para los antivirales contra la influenza).

CNN: ¿Qué más deberían hacer las personas una vez que descubren que tienen Covid-19?

Wen: Las personas que den positivo deben permanecer en casa durante al menos cinco días y aislarse de los demás, según el periódico británico “Daily Mail”. Guía de los CDC. Si deben estar cerca de otras personas en su hogar, deben usar una máscara de alta calidad, pero lo ideal es que se mantengan alejados de los miembros de su hogar para reducir la posibilidad de transmitirles el virus.

Esto incluye usar un baño separado, si es posible; Tome medidas para mejorar la ventilación, como abrir ventanas; No comparta artículos personales del hogar como platos, tazas y utensilios. Las directrices también establecen que después de cinco días, las personas diagnosticadas con coronavirus pueden ir a lugares públicos, pero durante los siguientes cinco días deben usar una máscara de alta calidad cuando estén con otras personas.

Yo añadiría a esta orientación y diría que las personas deberían tener especial cuidado si los miembros de su hogar tienen un alto riesgo de sufrir una enfermedad grave. No comparta comidas con ellos en el interior ni comparta espacio interior con ellos hasta que su prueba casera sea negativa. Según las directrices de los CDC, no se requiere una prueba casera negativa para salir del aislamiento, pero si vive con padres ancianos, por ejemplo, debe tener especial cuidado para protegerlos de la infección.

CNN: ¿Debería sentirme mal porque finalmente contraje COVID-19?

Wen: No, me he sumado a la gran mayoría de personas que han tenido y se han recuperado del coronavirus. El coronavirus es un virus respiratorio altamente contagioso y difícil de evitar. Por eso es tan importante protegernos lo más posible de los efectos graves de este virus, incluso mediante vacunas actualizadas y acceso a tratamientos antivirales.