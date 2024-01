¿Cuándo es la fecha de lanzamiento del primer cohete Vulcan de ULA con el módulo de aterrizaje lunar privado de Astrobotic el 8 de enero?

Actualizado a las 3:30 a.m. ET: United Launch Alliance lanzó con éxito su primer cohete Vulcan Centaur al espacio a principios del 8 de enero, transportando el módulo de aterrizaje lunar Astrobotic Peregrine y restos humanos en una misión a la luna y al espacio profundo. El módulo de aterrizaje Peregrine se separó según lo previsto y se encuentra en camino a la Luna. Lea nuestra historia completa aquí. Arriba está la transmisión web en vivo de ULA de la misión final de la etapa superior Vulcan Centaur para transportar la carga útil de restos humanos y ADN de actores y ex alumnos de Star Trek de Celestis Enterprise al espacio profundo.

Después de semanas de retrasos, United Launch Alliance está lista para lanzar su primer cohete Vulcan, un vuelo de prueba que también enviará un módulo de aterrizaje lunar privado a la luna por primera vez, pero si espera ver el lanzamiento histórico, Necesitaremos saber cuándo y cómo. Por eso, entusiastas del espacio, lo tenemos cubierto.

Un cohete Vulcan Centaur se lanzará desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de ULA en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida en 2:18 a.m.EDT (0718 GMT) En su misión Cert-1 para demostrar su preparación para vuelos comerciales y gubernamentales. Puede ver el lanzamiento del cohete Vulcan en vivo en línea, cortesía de la NASA y ULA, a partir de la 1:30 am EDT (0630 GMT).

El cohete también lleva el módulo de aterrizaje lunar Peregrine, una misión especial construida por la compañía estadounidense Astrobotic y que lleva a cabo seis experimentos para la NASA como el primer vuelo del programa comercial de servicios de carga lunar de la agencia. La misión intentará el primer aterrizaje estadounidense en la luna desde la misión Apolo 17 en 1972, y será la primera misión privada en aterrizar en la luna de manera segura, si tiene éxito.

Peregrine de Astrobotic también lleva docenas de otras cargas útiles a la luna para clientes que pagan, incluido un paquete para el servicio de entrega DHL, una galería de arte digital y muestras de ADN humano y restos cremados para las empresas de entierro espacial Celestis y Elysium.

¿Cuándo es el primer lanzamiento de Vulcan Centaur de ULA?

Actualmente, ULA tiene como objetivo el 8 de enero el 2:18 a.m.EDT (0718 GMT) Lanzar el primer vuelo de prueba de Vulcan Centaur, pero el lanzamiento podría ocurrir en cualquier momento durante una ventana de 45 minutos que terminará en una hora. 3:03 a.m.EDT (0803 GMT). Anteriormente, el lanzamiento de la misión estaba programado para el 24 de diciembre, pero la ULA la pospuso hasta enero para dejar espacio para un ejercicio de reabastecimiento de combustible completo.

El primer cohete Vulcan Centaur de ULA se dirige a la plataforma de lanzamiento el 8 de enero de 2024 desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral. (Crédito de la imagen: ULA)

Estas son las ventanas de lanzamiento más largas de ULA para sus cuatro oportunidades de vuelo esta semana, que incluyen fechas de respaldo del 9, 10 y 11 de enero. Las ventanas de inicio para estas fechas de respaldo son de 9 minutos, 1 minuto y 3 minutos, respectivamente.

El pronóstico de lanzamiento del 8 de enero promete las mejores condiciones climáticas para las cuatro oportunidades de lanzamiento de esta semana. allá 85% de probabilidad de buen tiempo en Día de lanzamiento: 8 de eneropero no La probabilidad de buen tiempo baja al 40% el 9 de enero Debido a las nubes pesadas Llega al 45% los días 10 y 11 de eneroSegún Melody Lovin, oficial meteorológica del 45.º Escuadrón Meteorológico de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

¿Puedes ver el primer lanzamiento de Vulcan de ULA en línea?

Sí, puede ver el lanzamiento del vuelo de prueba Vulcan Centaur Cert-1 de ULA en línea.

Dado que la NASA tiene varios experimentos de lanzamiento a la Luna, la carga útil Vulcan y el módulo de aterrizaje lunar Peregrine, la agencia espacial estadounidense proporcionará una transmisión web en vivo del lanzamiento. Con el despegue actualmente fijado en 2:18 a. m. hora del esteel webcast de la NASA comenzará el 1:30 a. m.EDT (06:30 GMT). Podrás ver la transmisión en vivo online en la ventana en la parte superior de esta página, o directamente desde Aplicación NASA+, Canal de la NASA en YouTube Y retransmisiones televisivas de la NASA.

La ULA también organizará su propio webcast, que también puede encontrar Canal de YouTube de la ULAAl lado de Página de la misión Vulcan Centaur Cert-1 de ULA.

Ambos webcasts deberían cubrir la última hora antes del lanzamiento y luego seguir el cohete Vulcan Centaur a través del lanzamiento, la fase de separación y sus primeros hitos importantes en órbita. Está previsto que el módulo de aterrizaje lunar Peregrine se separe de la etapa superior del rover Vulcan Centaur cuatro horas y 24 minutos después del lanzamiento, pero la ULA puede finalizar su transmisión en vivo antes de ese importante evento. Es probable que las actualizaciones se compartan a través de Xanteriormente Twitter.

¿Cuánto tiempo durará la primera misión del cohete Vulcan Centaur de la ULA?

Un mapa de ULA muestra la ruta de lanzamiento y el calendario de lanzamiento de la misión Vulcan Centaur Cert-1 desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 8 de enero de 2023. (Crédito de la imagen: ULA)

Desde el lanzamiento hasta el final de la misión, vuelo de prueba Vulcan Centaur Cert-1 de ULA Se espera que dure unas 4 horas y 24 minutos., según la descripción general de la misión. Durante ese período, se lanzará el cohete Vulcan, se desechará su primera etapa y se desplegará el módulo de aterrizaje lunar Peregrine unos 50 minutos después del despegue para colocarlo en la llamada trayectoria “translunar” que lo llevará a la Luna. Mientras tanto, la etapa superior del Centauro continuará sola hacia el espacio profundo para una órbita final alrededor del Sol.

Si todo va bien, Peregrino Alunizará el 23 de febrero En un área conocida como Sinus Viscositatis, o Golfo de la Viscosidad, se encuentra cerca de un grupo de puntos de referencia llamados Gruitheisen Domes. A continuación se muestra un calendario del vuelo de prueba del Vulcan Centaur Cert-1.

Arrastra para desplazarte horizontalmente Hora (hora:minuto:segundo) Ocurrió T-0:00:04.9 Encendido del motor BE-4 T+0:00:01.1 Hojas T+0:00:07.9 Maniobra de cabeceo/guiñada T+0:01:09.9 Mach 1 T+0:01:16.1 Máximo S T+0:01:50.3 SRB Getison T+0:04:58.9 Piezas del motor de refuerzo T+0:05:05 Separación de fases Boost/Centaur T+0:05:14.9 Arrancar el motor principal Centaur T+0:05:23 Eliminación de carga útil T+0:15:45.4 Primera parada del motor principal de Centaur (MECO) T+0:43:35>7 Arrancar el segundo motor principal de Centaur T+0:47:37 Cortando el segundo motor principal del Centaur T+0:50:26 capítulo shaheen T+1:18:23.9 Arrancar el tercer motor principal de Centaur T+1:18:43.8 Cortando el tercer motor principal del Centaur T+4:24:44.5 Fin de la misión

¿Qué pasa si el cohete Vulcan Centaur de ULA no puede lanzarse?

Si ULA no puede lanzar la misión Cert-1 de un cohete Vulcan el 8 de enero, la compañía puede volver a intentarlo durante tres días más antes de hacer una pausa de varias semanas. ULA tiene una ventana de cuatro días para lanzar la misión, con aperturas los días 8, 9, 10 y 11 de enero.

“Esos cuatro días son oportunidades”, dijo a los periodistas el viernes (5 de enero) Gary Wentz, vicepresidente de programas gubernamentales y empresariales de la ULA. “Obviamente, a medida que avanzamos, el número de intentos sucesivos dependerá de qué tan adelantados estemos en el conteo y de cuánto combustible y bienes consumimos en el proceso, suponiendo que se trate de un retraso climático o algo así. Como eso.” Un fallo o problema técnico puede provocar retrasos más prolongados.

El siguiente cuadro muestra los tiempos de lanzamiento y la duración de la ventana de lanzamiento para cada día en la ventana. La duración de la ventana de lanzamiento está determinada por la mecánica orbital requerida para que Vulcan lance el módulo de aterrizaje Peregrine de Astrobotic a la Luna.

Arrastra para desplazarte horizontalmente Fechas y horas de la ventana de lanzamiento de Vulcan Cert-1 Cita para almorzar Hora de almuerzo Longitud de la ventana lunes 8 de enero 2:18 a.m.EDT (0718 GMT) 45 minutos martes 9 de enero 12:15 a.m.EDT (0715 GMT) 9 minutos miércoles 10 de enero 12:12 a.m.EDT (0712 GMT) 1 minuto Jueves 11 de enero 12:14 a.m.EDT (0714 GMT) 3 minutos

Si ULA no puede lanzar la misión Vulcan Cert-1, que tendrá una duración de cuatro días, la empresa se verá obligada Tendrá que esperar hasta el 23 de enero. Intentarlo de nuevo se debe a la mecánica orbital necesaria para llevar el módulo de aterrizaje Peregrine a la luna, dijo Wentz.

Corrección: este artículo se actualizó el 7 de enero para corregir el momento de los eventos de separación del módulo de aterrizaje lunar Peregrine y el final de la misión de vuelo de prueba Vulcan Centaur. El módulo de aterrizaje Peregrine se separará unos 50 minutos después del despegue, mientras que la etapa superior Centaur finalizará su misión 4 horas y 24 minutos después del despegue.

Nota del editor: Sintonice Space.com el lunes 8 de enero para ver el primer lanzamiento del cohete Vulcan Centaur de ULA para el módulo de aterrizaje lunar Peregrine de Astrobotic a las 2:18 am EDT (0718 GMT). Se espera que la transmisión web en vivo comience a la 1:30 a.m. EST (0630 GMT).