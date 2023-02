¿Cuáles son los sonidos de los dinosaurios?

La paleontóloga de la Universidad de Texas en Austin, Julia Clarke, que no formó parte del estudio, encontró el análisis interesante. Pero dijo que la forma en que las partes de la laringe y otros huesos adyacentes estaban dispuestos en Ankylosaurus no era similar a la de las aves.

“Solo en los pterosaurios vemos algo como la condición de las aves”, dijo.

No está claro cómo las estructuras que analizó el equipo permitirían que Ankylosaurus cambiara de sonido, dijo el Dr. Clark. Las aves de garganta no se usan para esto. Tienen un órgano llamado canasta laríngea que se mueve hacia arriba o hacia abajo para modular sus llamadas. La laringe aparece en todos los tetrápodos, un grupo que incluye animales como aves, reptiles y mamíferos que descienden de criaturas de cuatro extremidades. La anatomía descrita en el documento difiere en diferentes animales, ya sea que puedan vocalizar o no. “No sabemos qué significa esa diferencia”, dijo.

Dijo que las partes de la laringe que se estaban estudiando probablemente tenían más que ver con mantener los alimentos fuera de las vías respiratorias porque ayudaban a abrirlas y cerrarlas. Y el diseño de las estructuras relacionadas en este Ankylosaurus parece ser muy diferente al de muchos otros dinosaurios que el Dr. Clarke ha estudiado y que aparecen en la literatura.

¿Podrían otros dinosaurios parecerse a las aves? tal vez. La Dra. Clarke y sus colegas encontraron una siringe fosilizada de… Hace unos 67 millones de años en un pájaro viejo. Dado que eso fue antes de que los dinosaurios se extinguieran, surge la posibilidad de que algunos dinosaurios los hayan tenido. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado una siringe fosilizada en un dinosaurio no aviar.

Ella dijo que esas partes de la laringe en el nuevo estudio probablemente tenían algo que ver con las características únicas de este ankylosaurus en lugar de algo que podría generalizarse entre los dinosaurios. “Todavía hay muchas preguntas sobre la evolución de la vocalización de los dinosaurios”.

“Los anquilosaurios son extraños”, dijo el Dr. Clark. “Este es el mensaje principal”.