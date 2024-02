¿Cuáles son los pros y los contras de una freidora? Ya no tendrás dudas

Si estás pensando en comprar una freidora sin aceite, es hora de estudiar las ventajas y desventajas de este dispositivo, que desde hace un tiempo se ha convertido en parte del accesorio del que muchos italianos no piensan desprenderse.

Quizás podamos empezar señalando esto Funciona como un horno tostador.Por sus propiedades: Distribuye el calor uniformemente en los platos que se cocinan. Un método que garantiza un resultado inesperado, porque te permitirá poner en la mesa platos deliciosos, crujientes, bien cocidos pero no fritos y utilizando muy poca cantidad de aceites o especias.

Cómo funciona una freidora

Freidora Permite cocinar los alimentos únicamente gracias a la alta temperatura del aire. Que alcanza los 180 grados y hasta los 200 grados. Los alimentos que habitualmente estamos acostumbrados a mojar en aceite para darles sabor y crujir conseguirán el mismo resultado pero sólo si están rodeados de aire hirviendo de forma completamente uniforme. El funcionamiento de este dispositivo se compara con el de un horno ventilador, aunque por su tamaño requiere un menor consumo eléctrico, ya que los tiempos de cocción se acortan precisamente por su tamaño, que es mucho más pequeño que el de cualquier horno.

Ventajas y desventajas de la freidora.

Parece que la freidora tiene varios… Ventajas de no poca importancia.: ahorro de energía, cocción sin añadir grasas, preparación más rápida de las comidas, productividad, capacidad de mantener intactas las propiedades nutricionales de los alimentos, incluido el aceite utilizado como condimento, y por último, pero no menos importante, sus componentes se pueden introducir fácilmente en el lavavajillas, gracias a sus dimensiones muy reducidas. Por otro lado, si realmente queremos encontrarle pegas a este aparato está el hecho de que no será posible cocinar varios alimentos al mismo tiempo como ocurre en un horno clásico. ¿Pero es esto un gran inconveniente?

¿Qué se puede cocinar con una freidora?

La verdad es Se puede utilizar para cocinar una amplia variedad de platos.I, desde las más habituales patatas fritas y chuletas, hasta pollo y pescado, pero también verduras y nada menos que dulces, además de la posibilidad de utilizarlos para calentar alimentos ya cocidos. Por tanto, las funciones son realmente diversas y parecen compensar completamente el uso de un horno o una sartén clásica.