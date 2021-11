“Cuál es mi arrastre”, “Leer la documentación” – Libero Quotidiano

“¿Dragones? Es un vendedor ambulante”. El piensa que si Judd Lernerinvitado en ocho y media en La7. Aquí, con respecto a Lily Gruber, El periodista relata las demoras del Ejecutivo que encabeza el expresidente del Banco Central Europeo: “Hace dos semanas estuvimos aquí para rendir homenaje a la ley de presupuesto y hasta el momento aún no se conoce el texto. El mensaje de Draghi de momento es para donar dinero “.

Nada nuevo hasta ahora, excepto que Lerner criticó al primer ministro: Posponer. Es tarde. Draghi sabe cuándo ser cauteloso y sobre todo sabe que los partidos mayoritarios que lo apoyan son contradictorios ”. En definitiva, para la firma de un acuerdo Sucediendo todos los días Draghi, además de reformar la justicia, No ha realizado ninguna otra reparación..

Pero no solo eso, porque Lerner también cuestiona al primer ministro sobre las relaciones con Bruselas: “Draghi, el garante de la Unión Europea, ya no es suficiente”. El banquero tiene una opinión diferente Franco Bernabé: “Draghi tiene que aceptar reformas antes de fin de año para obtener el dinero de la UE, por lo que habrá reformas”. “Ya no lo reconozco – respondió Lerner – 27 arreglos en mes y medio, pero ¿cómo es posible?”. Aquí está el permiso del banquero para silenciarlo: “Tiene que hacerloSimplemente vaya y lea los documentos para comprenderlo “.