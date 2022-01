Críticos derribados y Pinocho

Se disparó en taquilla y en apenas dos días de programación alcanzó el millón de euros en recaudación: “Belli Ciao”, en cines a partir del sábado 1 de enero, llega a taquilla.

La comedia de los artistas de Foggia Pio Dantini y Amedeo Greco, escrita con el director Gennaro Nonziant y filmada entre Sant’Agata di Puglia y Milán, durante el fin de semana, según datos de Cinetel, totalizó 998.942 euros, con 139.504 espectadores. En su debut, recaudó 506.918 € y superó a las películas rivales de Warner Bros ‘Matrix Resurrections’ y ‘Me Against You – Lost in Time’, los otros dos estrenos de Nochevieja con más pantallas.

También superó a “Spider-Man: No Way Home” (programado para el 15 de diciembre), ocupando firmemente el primer puesto, que en “primera” ascendió a 49.036 € con más de 100 pantallas más. Tras leer las primeras declaraciones, el dúo cómico se regocijó el domingo: “El primer día lideramos la taquilla, expulsamos a los gigantes estadounidenses y desafiamos este complicado período: todo esta mañana huele a trabajo”.

La revista Rolling Stone derriba la película, calificándola de “un error desde el primer minuto hasta el último minuto – afortunadamente unos pocos: 87 en total”. El motivo, según la reseña publicada en la edición online italiana de la famosa revista, es que Pew y Amedeo “tratan de complacer a todo el mundo”. No guarda nada. Leemos “Lo que cuesta entender son los cómics que quedaron hace más de veinte años, no: más”.

También es importante para el juicio la dirección de Gennaro Nonziant, quien dirigió a Checco Zalone, alias Luca Medici, en todas sus películas excepto en el último Tolo Tolo (“Falló hasta el punto en que falló con Ruvasi”). La opinión que hizo francos los recorridos web: Pio y Amedeo “le desean a Luca Medici sin ese talento, ese equilibrio de récords, esa capacidad de ser malo y simpático, molesto y tierno, tan ruidoso y popular”.

La reseña en la versión italiana de Esquire lleva la misma impronta, que habla de “una película tan inocua como mil otras que hemos visto” y, peor aún, de “la cosa más holgazana y obvia del mercado del cómic”. El punto de partida es el diálogo divisorio sobre el lenguaje políticamente correcto en Felicissima Sera, que ha provocado polémica televisiva y continúa, aparentemente, dando resultados.

También pica Alessio Giannone, apodado Pinocho. No mencionó los nombres de sus compañeros, pero la señal fue inmediatamente clara para sus fanáticos: “Viste una película … para hacer Checco necesitas 4 chistes culturales y un vestido políticamente apropiado que te quede muy bien si no lo haces”. No tengo argumentos “. En respuesta a los comentarios – algunos, de hecho, incluso lo acusan de “mordisquear” por envidia – agrega que “parece una película de los 90”, y señaló que “la comparación se hace solo porque la tendencia es lo mismo con resultados diferentes ”, en su opinión. De momento, el dúo no responde a las críticas y disfruta de la taquilla más alta.