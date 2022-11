Cristian De Sica, sabes que carro tiene? Es pequeño y cuesta muy poco. usted también puede tener

Nuestro estudio en profundidad de las celebridades y los automóviles continúa. Christian De Sica es nuestro próximo héroe en esta columna. El actor es hijo del arte y heredó de su padre, Vittorio, también rico y exitoso, su pasión por los autos. ¿Qué auto conducirás todos los días? ¿Cuánto tendrá en el garaje? Averigüémoslo juntos.

Celebridades, actores, cantantes, hombres y mujeres exitosos a menudo tienen grandes medios financieros y es por eso que pueden permitirse una elección casi ilimitada cuando se trata de conducir un vehículo. De hecho, a menudo tienen grandes colecciones de autos en lugar de un solo auto para conducir día tras día.

Los compañeros de la Gazzetta dello Sport entrevistaron al actor aprovechando su presencia en el festival Metraggio de Cortina, donde el actor, rey indiscutible del cinepanettone, formaba parte del jurado. En una entrevista sobre el tema de los autos y los motores, Christian admitió que apreciaba mucho los autos nuevos y viejos.

Los coches son como grandes estatuas. He tenido muchos coches, de todo tipo, pero todos son históricos. Tengo un Ferrari Scaletti de 20 años en el mercado por 40-50k€. También tengo un Rolls-Royce Silver Shadow, que compré por 15.000 euros y reparé por 5.000: hoy no me compraría ni un Panda por esa cantidad. Cuando mi hijo vivía en Los Ángeles, yo tenía un Cadillac de 1964.Los”.

Pero, ¿qué auto conducirá De Sica todos los días? Después de todo, después de hablar de Ferrari, Rolls-Royce y Cadillac, las expectativas son ciertamente altas. “Versión modificada 500 Abarth, negro y muy enojado. Aunque debo admitir que en Roma, con el tráfico, uso mi moto con bastante frecuencia.Cristiano admitió.

Características del Abarth de Christian De Sica 595

El coche que le entregan tiene todas las características que De Sica admira: muy rápido, único y muy ligado a la capital y al concepto de ser romano. De hecho, los expertos artesanos de Garage Italia han creado una película especial de doble capa que recrea las principales calles y monumentos de Roma en la carrocería con un auténtico efecto 3D, una referencia segura. Dentro del 595 Abarth del demandante (llamado Roma) hay una estela Con dedicatoria personal de Lapo Elkann El conocido actor italiano.

Abarth 595 Viene en varios niveles de equipamiento que son similares, pero todos comparten el mismo motor T-Jet de 1.4 litros. Esto significa que, independientemente de la configuración elegida, tendrá 180 caballos de fuerza disponibles, suficientes para mostrarle al Volkswagen AP GTI un par de tacones limpios en la recta. El motor está dispuesto a acelerar con más potencia que la mayoría de los turbos pequeños, tiene una entrega de potencia progresiva y se siente receptivo incluso a bajas revoluciones. Desearíamos que los cambios fueran más suaves, pero con un tiempo de 0 a 100 km/h de 6,7 segundos y una velocidad máxima de 225 km/h, el rendimiento en línea recta no está muy lejos del de los hatchbacks calientes más grandes.

A pesar de la pequeña cilindrada, el motor tiene Un sonido peligroso para escuchar aquí. Por debajo de 30 mph, un pequeño movimiento en el acelerador hace que el 595 gorgotee, salpique y salpique; Eso suena bastante mal y definitivamente no es un agujero caliente para aquellos que anhelan el anonimato. ¿Quieres destacar más? Las mejores especificaciones F595 son la elección correcta para usted; Está equipado con un sistema de escape superpuesto Record Monza más ruidoso. Esta versión también recibe una suspensión actualizada, con la adición de amortiguadores Koni en la parte delantera (los amortiguadores traseros Koni son estándar en toda la gama) y un sistema de frenos Brembo más potente con discos de freno perforados para una mejor disipación del calor.