Crisanti: “Nunca he sido amenazado por ningún correo electrónico abusivo, solo algunos correos electrónicos abusivos”

“Nunca he sido amenazado por ninguno de los faxes.La viróloga Andrea Crisanti, directora del Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Padua, le dijo a Adnkronos Salute. Recibí algunos mensajes que eran insultantes y algunos correos electrónicos con matices insultantes. Pero no hay nada específico. Su notoriedad creció entre el gran público en estos dos años de pandemia, como el científico que puso bajo la lupa uno de los primeros brotes de Covid, Vo’ Euganeo, y destacó la importancia de la trazabilidad y de contar con un sistema de tampones efectivo hasta el momento: meses en el centro de atención, ha planteado sus posiciones sobre los temas de debate más importantes.

Sin embargo, a pesar de su franqueza, no atrajo las flechas de los negadores y opositores., y no terminó en el fuego cruzado como otros expertos, o peor, atacó al infectólogo Matteo Bassetti. “Solo correos electrónicos simples“, informa el experto que, de todos modos, no parece muy interesado en las redes sociales y su dinámica. El único episodio que recuerda de los comentarios que recibió en la web que lo sorprendió fue el día después de su primera dosis de Anti- Vacuna contra el covid: “La inyección se dio en público, aunque no me gustó la historia de las cámaras, y el video se viralizó en YouTube -dijo en esos días de enero de 2020-, pero para algunos ni eso es suficiente. Algunos escribieron que la aguja estaba parcialmente cubierta, mientras que el operador la insertó en mi brazo”.