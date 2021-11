Covid, la infección golpea Europa central: Países Bajos en bloqueo parcial, los expertos alemanes piden ‘reducir los contactos’

Del este los Europa CentralLa reanudación de la epidemia ahora es asombrosa e inquietante AlemaniaY Holanda NS Bélgica. después, después BulgariaY Rumania NS Eslovenia En extrema dificultad debido a la gran cantidad de pacientes que se ven obligados a buscar atención médica, ahora depende de un nuevo trío de países, junto conAustria, que dispara Seguro no vacunado – Aceleración a diferencia de la cuarta ola. La situación se considera “Muy perturbador” en diez países y “alarmante” en otros diez, explicó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) (Ecdc). Ben 27, Bélgica, PoloniaHolanda y Bulgaria Croacia, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría Y Eslovenia está en la categoría de mayor preocupación, según la última evaluación de riesgos del centro con sede en Estocolmo.

En cuanto a los Países Bajos, el primer ministro Mark Rutte ha anunciado seguro parcial de tres semanas A partir del sábado. Entre las acciones que se llevaron a cabo Los bares y restaurantes cierran a las 8 p.m. y tiendas de mercaderías no esenciales a las 6 pm. Los aficionados también están lejos de los estadios.. Se ha ampliado la gama de lugares donde se debe mostrar el carril verde. Rutte enfatizó que “el virus está en todas partes”, y señaló que con el cierre parcial, asestaría un “golpe severo” al aumento de las infecciones. Las restricciones se aplicarán al menos hasta la siguiente etapa. 4 de diciembre. Entre las medidas también hay una fuerte recomendación para Trabajo inteligente Solo debe evitarse si es indispensable, et al. Recibe hasta 4 personas en la casa. En el lugar de trabajo volverá distanciamiento social Obligatorio 5 metros. Seguro, pero con limitaciones de capacidad Cine NS Escenario. La comida para llevar permitirá e No hay toque de queda. El gobierno también iniciará inmediatamente la tercera dosis para ciudadanos de 80 años o más.

También hay Alemania Avanza hacia nuevas restricciones “amplias” a la vida pública, a petición de Instituto Robert Koch Con Llamada urgente Contra 48 horas casi confirmadas 100 mil casos nuevos y registrar la ocurrencia 236,7 cada 100 mil. Los expertos de Rki están pidiendo ‘cancelación o prohibición grandes eventos Siempre que sea posible ”y“ se minimizan todos los demás contactos no esenciales ”. Para hoy está programada una conferencia de prensa conjunta del Ministro de Salud Jens Span Cabeza Rki Lothar WheelerComo espera la DPA, dados 50.000 casos el miércoles y 48.640 casos confirmados en las últimas 24 horas. Tutor Angela Merkel Los gobernantes se encontrarán 16 estados federales La semana que viene, el Parlamento considerará una ley para un nuevo marco legal para las restricciones invernales.

También se registró una nueva recuperación en las infecciones y hospitalizaciones por Covid-19 en Bélgica: el Centro Nacional de Crisis informó un 42% de aumento de infecciones y 20% de admisión relacionado con el virus Corona. intervalo Vacaciones de otoñoLos expertos destacan que el aumento del número de casos habría afectado al número de casos. Mientras tanto, el canciller austríaco Alexander Schallenberg no descarto un Cerrar porque soy No vacunado A nivel nacional, después de que Alta Austria anunciara que había tomado esta medida para romper la curva de las infecciones. Sin seguro de vax ‘Parece inevitable’Al especificar que no habría un “cierre solidario” de los vacunadores, Schallenberg dijo: “No entiendo por qué dos tercios de la población deberían restringir Libertad Sólo porque un tercio de ellos duda “en vacunar”, agregó la canciller. “Esto es increíble Navidad Sería un inconveniente para los no vacunados “.

La expansión hacia Europa central, continente que vuelve a ser una nota especial de la Organización Mundial de la Salud, se produce tras una explosión de casos en los países del Este, donde la epidemia no parece estar retrocediendo. Rusia está registrada 40123 nuevos casos NS 1235 muertes Debido a una enfermedad. El virus también continúa propagándose en Eslovenia, donde las curvas de infección y mortalidad no disminuyen y la situación en los hospitales sigue siendo crítica. Confirmado el miércoles 3568 nuevos positivos De las 9.068 pruebas moleculares realizadas, la tasa de incidencia es igual a poco menos del 40%, un número que se ha mantenido muy alto durante varias semanas. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es la situación en Hospitales. Según el Instituto Nacional de Salud Pública (Nijz), en la actualidad existen 920 en el hospitalDe estos, 212 están en cuidados intensivos. El número de nuevos casos de infección durante dos semanas por cada 100.000 habitantes es el equivalente a 1.894 casos, lo que eleva el total de casos positivos registrados a 39.343. Por lo tanto, la capacidad de atención de la salud permanece en sus límites. Departamento de Pediatría enHospital de Maribor saber de Sin aparato respiratorio Disponible para niños más pequeños, mientras Clínica Ljubljana Abogó por el uso racional de los servicios hospitalarios.