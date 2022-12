Covid ha matado a más de 16 millones de personas en todo el mundo

Es hora de preguntarse cuál es el impacto real de la pandemia de Covid-19. La mejor manera de responder a esta pregunta es calcular el número de muertes en 2020 y 2021. Solo entonces se le puede otorgar el lugar que le corresponde entre los más amargos de la humanidad y, lo que es más importante, se puede evaluar su control. Estrategias implementadas por diferentes gobiernos en diferentes contextos sociales y económicos. La Organización Mundial de la Salud ha encargado a un equipo de investigadores dirigido por el estadístico y demógrafo William Memphuri que compile y difunda las estadísticas de mortalidad por Covid-19 desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021. naturalezasSu objetivo es calcular el exceso de muertes, definido como la diferencia entre el número de muertes en un período determinado y el número esperado de muertes en el mismo período. Según este estudio, resulta que habrá entre 13,2 millones y 16,6 millones de muertes más en el mundo en 2020 y 2021 de lo esperado. En resumen, si el número promedio de muertes en dos años en el mundo es X, entonces en 2020- 21 muertes fueron Y, YX sumó más de 13,2 millones. Si sumamos las muertes reportadas por varios gobiernos alrededor del mundo durante el mismo período, podemos encontrar que el número real de muertes por Covid es de 2.4 a 3.1 veces mayor. En este punto, cabría preguntarse dónde fue mayor este exceso de mortalidad. Según el estudio, el desempeño de países como Perú, México, Bolivia y Ecuador fue muy pobre. Incluso en Perú, el número de muertos fue el doble de lo esperado, mientras que el número de muertos en México, Bolivia y Ecuador fue entre un 40 y un 50 por ciento más alto de lo esperado. Pero los cinco primeros países India, Rusia, Indonesia, EE. UU., EE. UU. y Brasil tuvieron un desempeño peor que este. Italia ocupa el decimoséptimo lugar, con Polonia y el Reino Unido siguiendo las peores cifras de Europa. Si uno suma estos veinte países mejor clasificados, que representan el 48,9 por ciento de la población mundial, se encuentra que representan más del 90 por ciento de las muertes adicionales registradas en el período de enero de 2020 a diciembre de 2021. READ Inspirado en un viaje a Italia, el venezolano Danny Ocean lanza 'Volare' - Il Mohicano Los 4,74 millones de muertes de India fueron un enorme error estadístico, pero no lo suficiente como para cuestionar la primera posición en el peor ranking. En Rusia, el exceso de muertes en 2020 y 2021 fue de 1,07 millones, en Indonesia 1,03 millones y en Estados Unidos 932.000. Se sabía que el número de muertes reportadas en varios países del mundo era de 5.420.534 muertes, pero ahora estos datos muestran que este número en realidad es casi el triple. En 2021, el total oficial de muertes fue de 10,14 millones, frente a los 9,98 millones de 2020 y 2021. Lo sabemos por las estadísticas oficiales. Actualmente, el país solo cuenta las muertes por neumonía y enfermedades respiratorias como muertes por covid, una definición demasiado limitada dado que más muertes por covid se dan en pacientes con condiciones preexistentes. Un estudio de The Lancet en abril pasado estimó que hubo 17.900 muertes más por covid que las reportadas en 2020-2021 (igual a 4.820), es decir, casi cuatro veces más. Ahora, debido a que los datos del 37 por ciento de los países están incompletos, estos datos deben tomarse con pinzas en términos del número total de muertes por cualquier causa. Cuanto más rico es un país, más precisos son los datos, con solo el 2 por ciento de los países europeos sin datos para 2020 frente al 87 por ciento de los países africanos. Entonces, al estimar el error, los investigadores tuvieron que hacer algunas suposiciones y extrapolaciones estadísticas. revista en 2005 Ciencias Estimó que el número de muertos en todo el mundo por la gripe española es de alrededor de 50 millones. Según estimaciones estándar, la Peste Negra mató a 20 millones de personas en Europa a mediados del siglo XIV. Estos datos deben compararse con los datos que se acaban de publicar que muestran que habrá entre 13,2 millones y 16,6 millones de muertes más en el mundo en 2020 y 2021 de lo esperado. READ Los censores de Lula presionan para proteger a los "camaradas".

