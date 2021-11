Covid, en Francia 47.000 heridos en 24 horas. Johnson presiona: ‘Tercera dosis para todos a fines de enero’

En las últimas 24 horas en Francia se han registrado 47 mil infección de COVID-19. Este es un dato preocupante, según informó el ministro de Sanidad francés. Olivier Ferrand, pronto puede superar el pico de la última tercera ola. El promedio semanal de casos supera actualmente 30 mil Infección por día, con crecimiento de síntomas graves: “1.700 Pacientes en cuidados intensivos y servicios de cuidados intensivos ”, explica Ferran,“ por eso la campaña de retirada debe ampliarse de inmediato ”. Las autoridades francesas siguen recomendando encarecidamente la vacuna,“ la única forma que nos permite detener y reducir el número de casos graves casos, hospitalizaciones, reanimación y defunciones ”. Este es también el beneficio de la tarjeta sanitaria ”, enfatizó el ministro. A nivel de vacunas, las autoridades sanitarias francesas recomendaron hace unas horas la vacunación contra Covid para niños 5 a 11 años en riesgo. Un dictamen preliminar emitido por la Alta Autoridad Sanitaria francesa (HAS) que recomendaba la protección en particular para los niños “de ese grupo de edad vulnerable o que viven en contacto con personas inmunodeprimidas o personas vulnerables que no están protegidas por la vacuna”.

Reino Unido y la cuarta ola

Mientras tanto, el Reino Unido también continúa luchando contra la cuarta ola y la amenaza potencial de varante Omicron. El gobierno británico tiene la intención de garantizar la tercera dosis de la vacuna Covid a toda la población adulta a finales de enero. Para decir que fue realmente Boris Johnson, destacando que las vacunas “son el arma fundamental para contener también la variante Omicron, a la espera de que nuestros científicos la aplasten”. A diferencia de Francia, el ministro de salud británico, sin embargo, señaló cómo el reino comenzó ante todo con las vacunas y cómo la situación actual es “mucho mejor” que en oleadas anteriores. El objetivo declarado para los próximos días es reanudar la campaña de vacunación a toda velocidad “con la reapertura de centros adicionales y la contratación de 400 soldados”.

Cuarta ola navideña

En cuanto a las posibles medidas anti-Covid que se adoptarán en el delicado período navideño, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que confiaba en que el próximo período de vacaciones “será mejor que el año pasado, a pesar de la nueva amenaza que aún no se ha evaluado completamente. Uno. Omicron The alternativa ”. Bajo la presión de los periodistas en la conferencia de prensa de Downing Street de hoy para actualizar la pandemia y la campaña de vacunación, Johnson describió la reimposición de las restricciones del modelo como” muy poco probable “. Cerrar en el período festivo. Y esto, continuó el Primer Ministro, “gracias sobre todo por la disponibilidad de vacunas”.

Reunión de la UE sobre Omicron: “Más vacunas, sin pánico”

Mientras tanto, la Comisión de la Unión Europea se reunió para discutir medidas para combatir la variante Omicron. Presidente del Ejecutivo Europeo Ursula von der Leyen Informó sobre la reunión en Twitter y explicó cómo los miembros de la Comisión se centraron en algunas de las prioridades: “aumentar la capacidad de secuenciación y rastreo, acelerar las vacunas y las terceras dosis, y devolver a los ciudadanos de la UE al sur de África”. Para hacerse eco del presidente también Paolo Gentiloni: “Más vacunas, sin pánico”.

