Covid, costra, falta de medios y distancias. La historia de los barcos en cuarentena cargados de migrantes: “Los ferries son reservorios de infección”

La mayoría de las veces cambian entre ellos. Puertos sicilianosy se mueven principalmente entre Porto Empédocle mi Catania, a bordo de un cargamento de viajar humanidad que puede variar desde un mínimo 20 personas, en periodos de aparente calma, máx. 800. Se les llamaBarcos en cuarentena‘, los casquillos que cambiaron de aspecto bajo Conti Dus, pocos meses después del estallido de la epidemia, y fueron transformador En instalaciones donde las personas puedan estar aisladas llegando por mar de países norte de Africa Como Túnez, Marruecos y Egipto, pero también tierras de SiriaY bangladeshY Pakistán mi Afganistán, por ejemplo. Como medida de emergencia, se creía que con el paso de las semanas y los meses todas las propiedades de una base. Las voces habituales también se han vuelto críticas con este sistema, que es importante en este momento. Cuatro barcos “activos” y que total Unos 500 migrantes a bordo. Es del mundo de los expertos en inmigración que quejas más difícilEspecialmente después de que algunos de ellos sucedieron. casos de muerte Que todavía tenemos que aclarar, incluyendo 17enne somalí Abdalá dijo, murió a causa de tuberculosis En el Hospital Cañizaro de Catania Después de varios días de estancia en barco azul En condiciones críticas de salud. Pero para informar los mismos operadores Cruz Roja, la entidad que opera en los buques a través de un convenio con el Ministerio del Interior.



“Los equipos de la Cruz Roja lo están haciendo muy bien y mi crítica No van a mis compañeros con los que siempre he sido feliz. Pero en casos De estas instalaciones, que están diseñadas para transportar pasajeros y no para tratar con un número tan elevado de personas problemas físicos el Yo mismoA. dice ilfattoquotidiano.it Andrea (Él inventó el nombre), quien a lo largo de varias semanas de su experiencia como operador u operador Tuvo que lidiar con muchos asuntos críticos. “Uno de los Las principales paradojas es que si bien estas frases sirven para evitar el contagio, por el contrario se convierten en reservorios de infección. Muchos barcos tampoco tienen la capacidad de separar los compartimentos correctamente. Herido mi No La persona infectada se está tocando en ese momento. énfasisA menudo lo comparten misma cabina“.

Las viejas condiciones en las que se encuentran la mayoría de los transbordadores hacen el resto: las franjas horarias no se abren, malos sistemas de ventilaciónAlfombras que no se pudieron desinfectar y ascensores usados ​​tanto para transporte de personas como de basura. “Covid no es el único problema. Muchos migrantes necesitan tratamiento contra la sarna. Pero los equipos que operan en barcos dependen en gran medida de los suministros costeros – continúa Andrea – a veces, por ejemplo, nos quedamos sin ropa, sin sábanas ni sin pomada Esencial mientras viaja de puerto a puerto. El punto es que, si está tratando a alguien con sarna, no proporcionarle ropa nueva es equivalente a eso. cancelar descarga Todo el tratamiento.

Vivir por un tiempo puede ir 10 a 40 días En un lugar rodeado exclusivamente de agua también tiene sus repercusiones plan psicologico. Para las muchas personas que han arriesgado sus vidas cruzando el mar para llegar a su destino y se encuentran pasando días con constante realización. movimientos ondulatorios Debajo de los pies puede ser una dificultad seria, aumentando el frustración Para tener un poco de libertad de movimiento y comunicación Con su familia (Wi-Fi no admite la conexión simultánea de cientos de personas y solo se puede usar por turnos). Según el operador, psicólogos Hacen un gran trabajo manteniendo la calma, pero el peligro es que alguien, en un momento de distracción de quienes tienen el control, Tírate al mar. O ella desató disturbios para largos tiempos de espera. Nosotros mismos estamos hechos para ser en peligroDebido a que trabajamos bajo una tripulación y, a veces, durante las travesías, el teléfono móvil no se lleva, no podemos contactar a nadie dentro. Emergencia“.

En el aislamiento en el que se encuentran empleados e inmigrantes, e incluso gestionan, Los casos más peligrosos Es cuestión de improvisación. “Uno de los cuatro barcos actualmente en uso es de los setentaHay ascensores que no funcionan. Una vez dos colegas tuvieron que soportar chico en camilla A lo largo de las estrechas escaleras, teniendo cuidado de ser goteo No salió.” Luego está el asunto Opuesto En el avión, que a menudo corresponde a una habitación que no se puede cerrar con llave. “Mirar es imposible, si alguien está organizado se puede colar y sacar lo que quiera”, confirma Andrea, que ve aprovechada la alternativa en la cuarentena hoteles abandonados. “Si trabajamos en centros de la tierra Muchos de estos problemas no existen. No tendremos que estar en un verdadero aislamiento, que también hace imposible para la mayoría de los periodistas y fotógrafos documentación Lo que sucede en los barcos de cuarentena.