Corridas de toros prohibidas en la Ciudad de México: anuncios recientes antes del juicio

La tauromaquia sigue como deporte, o como evento si se quiere, que sigue dividiendo a la opinión pública. Dadas las circunstancias, un juez de la Ciudad de México emitió una orden de restricción para determinar si la práctica podía prohibirse por completo.

Mayormente conocido en España, sin embargo, hay muchos países Toreo Es una práctica muy extendida y practicada en los teatros. muchos los Protestas Los activistas por los derechos de los animales consideran que el proceso es cruel, anticuado y una cosa Violación Derechos e integridad de los animales, precisamente yo toros.

Si muchas ciudades hubieran decidido abolir este Deportes, Espectáculo O Guerra (Según como lo quieras definir), hay muchos países donde la tauromaquia es activa Cuestionado y por los ciudadanos residentes en ese lugar; ha habido uno al respectoprohibido Un juez mexicano para determinar si esta práctica puede alguna vez ser prohibida.

Acto contra la tauromaquia

Un pensamiento Tradicion refleja algoIdentidad cultural del país, un juez mexicano ha decidido emitir una orden de alejamiento para ordenar un juicio, en el que se determinará Para prohibir por supuesto Toreo En la ciudad de México. Ahora, una gran opinión pública siempre está de acuerdo en creer esta práctica. antinatural Y Absurdo a los toros; Esto condujo a un progreso hacia la eliminación, que podría tener lugar tan pronto como se programe el inicio de la investigación. Junio; Mientras tanto, ninguna manifestación debe tener lugar. De 2013 Se abolió la tauromaquia cuatro estados de mexico; El año pasado, además, El Comisión de Bienestar Animal El Concejo Municipal de la Ciudad de México ya aprobó uno de los preliminares Ley; Las actuaciones públicas están prohibidas”.Los animales pueden ser perseguidos y provocar su muerte.“.

Además, la conciencia de que esta práctica no se respeta de ninguna manera, me Derechos animales Sometiéndolos al sufrimiento ya veces a la muerte, se ha generalizado cada vez más. La Ciudad de México alberga varios lugares, incluido el estadio más grande del mundo; Para muchos, por tanto, no se trata sólo de mantener viva una tradición, sino también de intereses Barato Sin embargo, los animales no fueron tomados en cuenta. Pero hay quienes ven la tauromaquia como una tradición cultural abstracta Asociaciones Activistas por los derechos de los animales, pero también el público en general que se opone a la continuación de esta práctica. Esta es una discusión acalorada, pero La mayoríaEn este punto, parece estar moviéndose hacia eso.Abolición.