Corea del Sur, un misterioso fugitivo cruza el paralelo 38 al norte Corriere.it

Desde Guido Santificio

El Ejército del Sur se burla de un espía o un traidor. Son los norcoreanos los que “naturalmente” tratan de escapar de su país, al intentar cruzar la frontera con China y luego afrontar un largo y arduo viaje que los lleva a Seúl.

Alguien ha pasado La frontera entre las dos Coreas está orientada hacia el Norte., burlándose de la defensa surcoreana de la Zona Desmilitarizada (DMZ), que hace setenta años se definía como la zona con mayor concentración de soldados, armas, trampas antipersonal y minas del mundo. Esto fue informado al liderazgo militar en Seúl. CCTV capturó a una persona no identificada Cubriendo toda el área a las 6.40 pm del 1 de enero, mientras cruzaba la barrera de acceso a la zona desmilitarizada en la provincia de Gangwon, al este del territorio de Corea del Sur; Se movilizó inmediatamente una unidad especial de comandos para realizar la búsqueda, pero fue en vano; A las 21.20, hubo contacto visual, pero el fugitivo logró esconderse en el monte.; A las 22.40 horas, sensores electrónicos detectaron que alguien cruzaba la Línea de Demarcación Militar, la línea que divide la zona desmilitarizada de 2,4 kilómetros de ancho. Hasta ahora, todos los que estaban escondidos han entrado en la región de Corea del Norte.

Lo único seguro es que debes tener un empuje muy fuerte y mucho coraje para intentarlo. Entrada ilegal al territorio de la República Popular Democrática de Corea (El nombre oficial del régimen de Pyongyang). El último que lo intentó, quizás, en septiembre de 2020, escapó de la vigilancia surcoreana, pero no del Norte: los guardias fronterizos lo reconocieron, lo persiguieron, Le dispararon a quemarropa y cerraron el bote prendiendo fuego a su cuerpo.. Ese episodio no está bien explicado: según la versión de Seúl, la víctima era un funcionario ministerial que quería desertar, pero la familia rechazó la hipótesis, imaginando que hubo un operativo de inteligencia que terminó mal. Ese cadáver carbonizado lleno de huellas provocó una ola de indignación; Kim Jong-un decidió enviar un mensaje personal al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in: “Una situación inesperada y desafortunada”. Kim dijo que el cuerpo fue incinerado por temor al virus Corona. Pero no explicó el motivo de la ejecución del civil de inmediato.