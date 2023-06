Controversia de Tempere después de la victoria: Preguntas y respuestas con Al-Ittihad

campeón olímpico de salto de altura, Gianmarco TampereVolvió al podio tras una ausencia de nueve meses y ganó la carrera válida para el Campeonato de Europa por Equipos. Tampere se impuso al despejar 2,29 m en el primer intento tras dejar atrás 2,17, 2,23 y 2,26 (en el segundo). Azraq hizo estas declaraciones al margen del evento debido a su ausencia en la Golden Gala en Florencia el 2 de junio:

“Ojalá hubiera estado allí, incluso como espectador, pero ni siquiera me invitaron. Tal vez mi presencia no fue bienvenida, no sé, no tenía ganas de ir de todos modos. Mirando hacia atrás en Italia, Siento mucho no haber ido a la Gala Dorada”. Gala Por razones que no voy a enfatizar ahora, no puedo evitar venir a Polonia, lo hice por los niños, por Italia, estoy orgulloso ser parte de este grupo.

La respuesta de Mai Rais Vidal: “Me parece fuera de lugar”.

atletismo Espectáculo de Italia, ¡primera victoria histórica en la antigua Copa de Europa! Hace 6 horas

Lista la respuesta del Presidente de la Federación Italiana de Atletismo Stefano Mei: “En la primera prueba nueve meses después, tras ganar una carrera tan extraordinaria como la de hoy, creo que lo último que debe hacer Gimbo es volver a hablar de una carrera que no tuvo problemas: Negoció con la organización, no salió bien , y no llegó a dar el salto a Oro. Gala. Sin embargo, unirse a la clase de aquellos que no fueron invitados parece fuera de lugar. ¿Pidió demasiado? Prosaic habla de dinero.

atletismo Zenware es oro en el tiro del Campeonato de Europa por Equipos READ Donnarumma encanta al Paris Saint-Germain: la Juventus sueña hace 7 horas