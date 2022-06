Consola presentada y contenido de juego exclusivo – Nerd4.life

microsoft y caja x Anunciaron planes para celebrar Mes del Orgullo 2022Es decir, para el mes de junio. Las novedades que propone Redmond incluyen una consola Xbox temática, que integra todas las banderas de la comunidad LGBT+y algo de contenido en el juego para juegos de Halo y Forza, exclusivos de Xbox.

Microsoft aclaró que yo control del orgullo El año pasado fue bien recibido, pero los fanáticos deseaban que estuvieran disponibles en grandes cantidades. Este año, cualquiera que viva en un país donde se admita Xbox Design Lab podrá crear el suyo propio. Puede ver el modelo base de la consola de este año a continuación. Con Xbox Designing Lab, será posible cambiar los colores de los botones y palancas, agregar un patrón y más.



Mes del Orgullo 2022 Consola Xbox

con respecto a aura infinitaLos jugadores pueden abrir la placa de identificación de la ‘Unidad’ y un logotipo; simplemente inicie sesión en el juego y obtendrá lo que puede ver en la imagen a continuación.



Halo Infinito Orgullo 2022

en Forza horizonte 5En su lugar, obtendrá una nueva librea Pagani Zonda Cinque Roaster 2009, en estilo arcoíris sobre una base blanca. El color también está disponible en Forza Horizon 4 y Forza Motorsport 7. Puedes verlo en la imagen a continuación.



Forza Horizon 5 Orgullo 2022

Tienda Xbox Cuenta con una nueva gama de productos bajo el título Pride, que puedes encontrar aquí. Xbox también donará $25,000 al Transgender Law Center y Trans Lifeline. Además, Xbox Publishing realizará una transmisión en vivo de Tell Me Why el 23 de junio y recaudará fondos para Trans Lifeline.

También recordamos que Tell Me Why actualmente es gratis para todos en Xbox.