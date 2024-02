¿Considera usted pagar contribuciones voluntarias? Cuidado con los altos costos

El costo de las contribuciones voluntarias en 2024 debido al ajuste por inflación aumentó un 5,4%. Sólo un año para vaciar la cuenta.

El INPS publicó una circular (n° 36) que contiene los valores de las contribuciones voluntarias para 2024. Las cifras aumentaron un 5,4% respecto al año pasado y alcanzaron niveles muy elevados.

En la Circular nº 36 de 2024, el Instituto Nacional de Seguridad Social publicó tablas con un ajuste de revalorización del 5,4% registrado con referencia al año 2023. Tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos registrados en el INPS se ven afectados por la evolución de los importes . Te recordamos que las donaciones son útiles para completar requisitos útiles Llegar a la jubilación En caso de cese o cese de la actividad laboral.

Pueden acceder a él todos los trabajadores cuando no tengan un puesto de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, soliciten permisos breves no retribuidos por motivos familiares o de estudio o tengan un contrato a tiempo parcial horizontal o vertical. Una vez autorizados los pagos voluntarios, estos no caducan nunca, e incluso después de su interrupción podrán reanudarse. Una oportunidad única para no retrasar la jubilación, pero ojo, todo tiene un coste.

¿Cuánto costarán las contribuciones de los voluntarios en 2024?

Serán necesarios en 2024 Un mínimo de 4.109 € para cubrir un año de suscripciones Voluntario (en 2023 fue de 3898 euros). Las cifras dependen de si el mandato entró en vigor, antes o después del 31 de diciembre de 1995, y el coste total se calcula aplicando la tasa de cotización real al salario de referencia, es decir, el salario del último año de trabajo. Estamos hablando de un 27,87% para los ex empleados que obtuvieron su licencia antes del 31 de diciembre de 1995 y un 33% para los que la obtuvieron posteriormente.

De esta forma, la reliquidación del 5,4% incrementó los límites imponibles mínimo y máximo anual para el cálculo de los importes. Van desde un mínimo de 239,44€ con una aportación mínima de 79,02€ o 4.019,79€ durante 52 semanas. Si la licencia era anterior a 1996, La aportación mínima semanal es de 66,73€ Esto supone 3.470,06 € al año en concepto de pago voluntario de cotizaciones. Si la pensión supera los 55.008 €, se superará el primer tramo y se aplicará el 1%. El límite máximo alcanza los 119.650 euros para quienes no cotizaron antes de 1996.

En cuanto a los artesanos y comerciantes, las reglas de continuación voluntaria estipulan la designación de una de las ocho categorías de ingresos previstas en la Ley 233 de 1990. En concreto, hablamos de la clase cuyo ingreso promedio es igual o ligeramente superior al valor promedio mensual de los ingresos producidos por el proveedor Solicitud dentro de los últimos 36 meses de actividad. En cuanto a los precios de 2024, se fijaron en el 24% para los artesanos y en el 24,48% para los comerciantes.

