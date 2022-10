Confindustria estima: 2023 con crecimiento cero. Industriales al nuevo gobierno: ‘Es una emergencia nacional’

Estamos haciendo frente Escenario económico ‘complejo, algo sombrío, estresante’, dice la directora general de Confindustria, Francesca Mariotti, al presentar las previsiones económicas de otoño para el Centro de Estudios de Confindustria. “Estamos en la cúspide de formar un nuevo gobierno que tendrá que enfrentar una emergencia nacional real. Esta es una emergencia nacional, ya no solo concierne a las empresas y la industria, afecta a todos”, advierte: “Las intervenciones de la encuesta no será suficiente y no será tanto como sea posible: tenemos dudas sobre el tiempo: ¿cuánto durará? Ciertamente no poco. No podemos darnos el lujo de sangrar los recursos públicos”.

Confindustria estima: 2023 será de crecimiento cero – “El shock energético socava las perspectivas de crecimiento”, advierte el grupo de expertos Confindustria, que prevé un crecimiento del PIB para 2022 del 3,4 %, pero un crecimiento cero en 2023: “Italia cae en recesión” y “inflación récord”. El PIB italiano “después de una dinámica positiva en la primera mitad de 2022 está sujeto a un ajuste a la baja entre finales de año y principios de 2023, y luego se recupera lentamente. El crecimiento en 2022 (+ 3,4%) ya se ha logrado por completo y es mucho más alto de lo que se esperaba antes de seis meses, pero para 2023, “en el análisis de los economistas de Via dell’Astronomia hay una fuerte revisión a la baja en comparación con el escenario de abril (-1,6 puntos) que lleva a una recesión en el daño promedio”.

Cuando se mapeó con el Fall Economic Outlook, el centro de estudio dirigido por Alessandro Fontana, entre varios visionarios en un escenario amplio, calculó el aumento en los costos comerciales asociados con el shock del precio de la energía en 110 mil millones, con una incidencia que aumenta al 9,8% de los costos totales. . Niveles insostenibles.

En cuanto a la dinámica del empleo, se espera que “tras un retroceso en el verano, se torne negativo entre otoño e invierno” mientras que “se espera una recuperación del mercado laboral el próximo año”, volverá a crecer pero “solo en la segunda mitad de 2023”.

Se espera que la tasa de desempleo aumente a un promedio de 8,1% en 2022 y a 8,7% en 2023. La inflación ahora está en niveles “récord” en el pronóstico de 2022 del CsC “en promedio, y se estabilizará en +7,5% (de +1,9 % en 2021) “mientras que” en 2023, se espera que disminuya, pero aún alto, en +4.5% en promedio”.

Se estima que los costos de energía de las empresas italianas aumentarán en $ 110 mil millones Euros de media en 2022, para el conjunto de la economía, en comparación con los valores previos a la pandemia”, estima el Centro de Estudios Confindustria. El coste medio de la energía en su conjunto aumentó del 4,6% al 9,8%, niveles insostenibles, lo que corresponde, a pesar de la subida desmesurada de los precios de venta por sector, a una profunda caída de los márgenes empresariales”, advierten economistas vía dell’Astronomia. frena el crecimiento pero “si se pudiera poner un techo de 100€ al precio, el PIB ganaría un 1,6% en el bienio”.