Conductores detenidos, entrega en riesgo – Corriere.it

Filt CGIL anuncia el cese público de 12.000 empleados de empresas asociadas a Assoespressi que realizan entregas en nombre del gigante del comercio electrónico, que se afirma en una nota: “Esperamos que se reanuden las negociaciones”.

La respuesta de la sede italiana del gigante del comercio electrónico no se hizo esperar. “Con respecto a la huelga anunciada hoy por los sindicatos, esperamos que se reanuden las negociaciones sobre los proveedores de servicios de entrega y Obtenga un resultado positivoAsí lo afirmó Amazon en un memorando antes de la discontinuación anunciada del Black Friday. Amazon trabaja con docenas de proveedores de servicios de entrega. CCNL Transport and Logistics designa a los transportistas con proveedores de servicios de entrega de nivel G1. Salario de entrada bruto de 1.658 € al mes para empleados a tiempo completo, más 300 € netos al mes como asignación diaria ”, afirma el grupo,“ trabajando en estrecha colaboración con los proveedores de servicios de entrega para establecer conjuntamente objetivos realistas que no los presionen a ellos ni a sus empleados ”.