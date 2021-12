“Con licencia para equipos después de 18 años” – Corriere.it

desde Andrea Rinaldi

El hombre de 50 años trabajaba para la multinacional Yazaki Corporation y fue despedido hace unos días. Lloré, esperaba algo de humanidad

Turin

Trátanos como si fuéramos transparentes. Entiendo que las multinacionales lanzarán, pero al menos una reunión, la posibilidad de darme tiempo para buscar otro trabajo … Alessandra Celedoni El teléfono se cuelga, pero a veces se rompe. Una representante de cincuenta años de Fisascat Cisl, separada por seis con dos hijos, el viernes pasado en el espacio de una llamada telefónica se encontró repentinamente sin trabajo después de 18 años trabajando en la sede de Yazaki de Grugliasco, una gran productora y comercializadora de cableado y sistemas de distribución eléctrica automotriz, Stellantis Entre los primeros clientes. Un episodio que refleja los despidos masivos, a través de Zoom, de Vishal Garg, el magnate hipotecario de Estados Unidos. O las de WhatsApp que también ocurrieron en Italia. Dos de sus otros compañeros de trabajo se separaron con ella.

¿Quiere Alessandra contarnos lo que pasó?



El viernes pasado estaba trabajando en un trabajo inteligente y recibí una llamada telefónica, no una videollamada, sino una llamada telefónica de Teams. Me dicen “dependiendo de la elección del negocio, tu establecimiento se cierra con efecto inmediato, por lo que todos los negocios se trasladarán a Portugal, estás exento de dar aviso y no tienes que trabajar hoy, y recibirás una carta certificada de finalización del trabajo”. En una hora desactivaron la red de mi empresa y el acceso a mi computadora y correo. Ahora, trabajando desde casa, pueden hacer de todo. Mi colega preguntó si existía la posibilidad de que se moviera rápidamente y dijeron que no. READ Dacia Jogger: precios anunciados

¿Cuánto tiempo estás en la suite?



Tres, dos en Grugliasco y uno en el almacén de Pastorano (Caserta). Solo se ha trasladado al director.

¿Qué hizo él?



Costo y precio. Recibimos dibujos de cables del cliente, negociamos el precio y vendemos el producto de acuerdo con los acuerdos.

¿Cómo te sentiste después de la llamada telefónica?



Empecé a llorar y lloré todo el día. Fue un shock después de 18 años de trabajo. También estuve en Rsu en la empresa y fui representante del European Business Council: en septiembre conocimos a la empresa y le preguntamos si había planes de reestructuración. Los olores son esos, he estado haciendo esto durante años y no soy estúpido.

¿Qué te dijeron en la reunión?



Nos tranquilizaron, no esperaba lo que pasó. Me hubiera gustado tener una reunión en persona, que me dijera ‘ustedes tienen que recortar’. Puedes llamarme y decirme “hemos encontrado transporte, te damos tiempo para mirar”, en fin, más humanidad. Entonces entiendo las opciones de las corporaciones multinacionales, pero hay una manera y una manera. Otros compañeros trabajaron durante 28 y 11 años, lo que no es así.

¿Sintió que estos trabajadores fueron despedidos a través de Zoom en los EE. UU.?



En este caso fue con un video, y hubo comunicación entre todos los empleados y ellos pusieron sus caras en él aunque el resultado no cambiara. En nuestro caso fue la llamada telefónica, yo estaba solo, del otro lado el CEO y el gerente de recursos humanos y en ese momento realmente te sientes en una posición más débil.

Tiene 50 años, es soltera y soltera. ¿Conoces la empresa?



sí, por supuesto. Incluso el compañero de clase con un solo ingreso de Pastorano con niños y el otro compañero de clase tiene una esposa que trabaja a tiempo parcial con dos niños en la escuela. Somos 3 familias que vamos a trabajar a comer y no por diversión. READ Un aluvión de dinero invirtió este título en una sesión récord de Piazza Afari

¿Qué les dijiste a tus hijos?



(Alessandra hace una pausa larga). “Me han despedido”. Llegaron a casa y me vieron llorar, todos son mayores y no puedo contar historias. Ellos se sorprendieron. También tienen un padre que se hace cargo de ellos, pero un escenario en el que no quiero pensar.

¿Qué hacen tus hijos?



El joven de 19 años está estudiando, el chico ha encontrado un trabajo arriesgado en un almacén pero con contratos de 10 días en días, nada es seguro.

¿Que estás haciendo ahora?



Nos gustaría trasladar una reunión con la empresa a otras oficinas que no tienen suficiente personal, Yazaki tiene algo de trabajo. Nos gustaría volver, no podemos permitirnos el lujo de estar desempleados, en esta época y en este período histórico no es fácil encontrar trabajo.