Con este monitor nunca te perderás un juego, tiene una función secreta que es casi ilegal: Características

La inteligencia artificial llega a casi todos los componentes del hardware: una nueva pantalla esconde una función secreta casi “ilegal”

MSI mostró Su próxima pantalla MEG 321URX QD-OLED En su stand experimental en la feria de Las Vega, W Nueva característica secreta SkySight Basado en inteligencia artificial. Esto último brinda a los usuarios la oportunidad de obtener una serie de ventajas, que podrían considerarse injustas.

Sin duda, la IA es la palabra de moda en CES 2024, y parece que ninguna pieza de hardware es inmune a la inminente integración de un conjunto completo de funciones de IA. En este caso, La función oculta en la pantalla tiene un uso algo cuestionable. A continuación, descubramos qué es.

La función secreta del nuevo monitor de MSI: para eso sirve

La pantalla MSI presentada en CES 2024 tiene una función secreta que podría considerarse injusta. de hecho Parece poder detectar enemigos entrantes en League of Legends Y su ubicación. La pantalla utiliza un acelerador de IA incorporado (a través del hardware de Tom) que analiza el minimapa para anticipar a los próximos oponentes antes de colocar un ícono en la pantalla para informarle exactamente de dónde vienen, junto con otra función para realizar un seguimiento. de qué juego estás siguiendo. Supervisa su barra de salud y la muestra en una barra de luz RGB real en la propia pantalla.

MSI afirma esto Este seguimiento del juego no se limitará solo a League of LegendsLanzará una aplicación que te permitirá entrenar estas funciones para reconocer y responder a enemigos y otros elementos que aparecen en la pantalla en cualquier juego. Curiosamente, mientras tu computadora se encarga del procesamiento del juegoUna vez configurada la pantalla, se supone que debe procesar los datos visuales que recibe por sí sola, liberando esos recursos en pantalla. Para el juego en sí.

Aparte de las principales integraciones de IA, la pantalla en sí tiene algunas especificaciones impresionantes del tipo tradicional. La pantalla de 32 pulgadas utiliza un panel 4K QD-OLED Con una relación de contraste de 15000000:1, una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, suficiente para Obtenga la certificación VESA Clear MR 13000. Estos números parecen indicar que este monitor está diseñado para juegos competitivos, lo que, dadas las capacidades de seguimiento de juegos de la IA, podría crear un dilema interesante para las ligas de deportes electrónicos y los organismos que las supervisan.

La IA se procesa en la pantalla, no en el dispositivo que la ejecuta, lo que probablemente sea más o menos así. No puede ser detectado por ningún software antitrampas actual.. Esto lo convierte en una característica de la que otros jugadores y árbitros pueden no ser conscientes a menos que estén en la sala viendo el resultado. En un juego en línea, parece que puedes configurar esta pantalla para Tienes una gran ventaja en cualquier juego competitivo.. Cabe señalar que muchas ligas de eSports monitorean a los jugadores. A través de transmisión de cámara web en vivo solicitada. Sin embargo, muchos pueden modificar la configuración para que el efecto sea lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido.