“Con el costo de los préstamos subiendo al 6%”

6% hipotecas – Si los tipos medios se estabilizaron en torno al 3,2% en octubre, cuando el coste del dinero era del 2%, algunos brokers del mercado ya están ofreciendo hipotecas a tipos de interés superiores al 5%. Con el costo de los préstamos aumentando medio punto porcentual hasta el 2,5 %, el horizonte del 6 % parece más cercano que nunca. Si bien no sorprende a los consumidores, que ya están sufriendo un gasto lento y están siendo castigados por la inflación y un menor crecimiento, la medida del BCE no solo es una excusa para reducir el uso del crédito, sino también la razón probable para pagar cada vez más difícil”. Este es el análisis de Fabi, según el cual no bastará con que los bancos aprovechen para subir las tasas de interés y ampliar la oferta de productos financieros distintos a las hipotecas porque el destino de quienes no tienen tiempo para firmar soluciones o pago parcial de soluciones ya está marcado por la existencia de la hipoteca pendiente ya y se sumará a la sombra que se cernía en el horizonte durante meses sobre los salarios reales y las primas ya crecientes para quienes tienen que pagar sus deudas.

Sting es para familias – El más de cuatro veces el coste de la hipoteca sigue asustando a familias y empresas desde hace varios meses, y si su capacidad financiera continúa bajo presión, las inevitables repercusiones en nuevas cuotas y préstamos aumentarán y llevarán a un rediseño de familia y empresa. comportamiento, dando lugar a una situación insostenible que perjudicará no sólo a los ciudadanos, sino a todo el sistema. “La decisión del BCE subirá los tipos de interés de las hipotecas de los hogares, excepto las de tipo fijo, ya contratadas con los bancos”. “Sin embargo, las familias italianas no deben renunciar a su sueño de toda la vida de comprar una casa, porque cuando las tasas de interés bajen y se vuelvan más favorables, será posible pagar la vieja hipoteca con una nueva más ventajosa”, dice el secretario general de Fabi. , Lando María Celloni. “Para los jóvenes que quieren comprar una casa, es necesario que el Gobierno fortalezca económicamente el Fondo de Garantía del Estado”, añade.

Número de préstamos a familias y empresas – En los últimos cinco años, los préstamos hipotecarios han aumentado – escribe Fabi en su análisis – hasta en 46.100 millones (+12,2 %) de 379.100 millones a 425.200 millones, y los créditos al consumo en 11.900 millones (+11,7 %) desde 102.500 millones. a 114.400 millones mientras que otros préstamos disminuyeron en 4.100 millones (-2,9%) desde 144.700 millones a 140.500 millones. En el lado comercial, en el mismo período, hubo una caída general de préstamos de dos dígitos de 11,4 mil millones (1,7%) de 678,5 mil millones a 667 mil millones: esta disminución se relaciona principalmente con el componente de préstamos a corto plazo de 65,8 mil millones de dólares. mil millones (-30,3%), descenso que no compensó el crecimiento de los préstamos a 5 años, que aumentaron en 59.39 mil millones (19,9%). En cuanto a los préstamos de mediano plazo (hasta 5 años), la reducción fue más acotada pero se tradujo en una contracción de 4.900 millones (-3,0%).