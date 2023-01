Con Corriere, la serie dirigida por Alessandro Barbero – Corriere.it

a Telmo Bifani

Martes 31 de enero, en los quioscos El título con el que se inauguró la serie: Los primeros pasos de las diversas civilizaciones que surgieron en la cuenca del Mediterráneo

Nuestro mar también fue testigo de la coexistencia de diferentes especies humanas, pues cuando llegó la tercera ola procedente de África, hace unos 120.000 años si no antes -esta vez en forma de hombres altos, de piel oscura y cabeza esférica, es decir. Homo sapiens -, Los neandertales convivieron con nuestros antepasados ​​directos en las costas orientales del mar Mediterráneo Y con algunos de ellos también tuvieron hijos sanos y fértiles. El último puñado de neandertales sobrevivió al pie del Peñón de Gibraltar, alimentándose de peces y moluscos, hasta hace 40.000 años. No sabían que estaban en las Columnas de Hércules y no parecían haberse refugiado en África, que era todo lo contrario.