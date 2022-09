¿Cómo y quién puede aplicar?

Desde principios de año, los precios del combustible han comenzado a subir sin descanso, alcanzando cifras nunca antes vistas, poniendo en serias dificultades a los automovilistas y familias italianas, especialmente a aquellos que tienen que usar el automóvil todos los días para ir a trabajar.

El gobierno, como todos sabemos, ha comenzado después de semanas de penurias Reducción de la tarifa de producción (ampliada nuevamente)Lo que hizo bajar los precios en el surtidor e hizo la situación al menos llevadera, a pesar de que los precios se han disparado y continúan vaciando los bolsillos de los italianos, que ahora están agotados por estos aumentos continuos.

Bono de Combustible: Cómo Aplicar

Nuevas ayudas para los ciudadanos en camino: A partir de ayer, 12 de septiembre, es posible solicitar el bono de combustible. Después de una larga espera llegó. Aunque los recortes de impuestos y Algunos trucos que han ideado los automovilistas para ahorrar gasolinaLa situación, sin embargo, es insostenible desde hace meses.

Es un momento verdaderamente trágico para los vecinos de Belle Baysey, si además tenemos en cuenta el aumento de las facturas de luz y gas -en general- en todos sus gastos diarios. Los países productores de petróleo han recortado la producción, y lo que sigue es el precio inasequible (obviamente, no es la única razón de los aumentos).

La recompensa se ha dado desde ayer y Es válido por hasta 30 días después de eso.A través del portal de la Autoridad de Impuestos Especiales – Aduanas y Monopolios. sueltenlo crédito fiscal al 28%la solicitud puede ser presentada por transportistas de carga en nombre de terceros, que tengan su sede operativa o una organización estable en Italia.

Son trabajadores que tienen la posibilidad de recuperar gastos de combustible, realizados entre enero y marzo de 2022 para trabajar con sus vehículos. Esta es una nueva contribución que puede combinarse con otros privilegios de la misma clase, única y exclusivamente si se utiliza como compensación en el formulario F24. Cómo aplicar: Accediendo a la plataforma mediante el SPID o DNI electrónico y cumplimentando el correspondiente formulario.

Y eso no es todo: los empleados también pueden obtener un bono de gasolina por valor de hasta 200 euros, que se abona directamente en el recibo de pago por parte del empleador. No hay límites de ingresos y no son necesarios requisitos específicos para acceder a este bono.

Los precios de los combustibles de hoy: un rayo de luz

Parece que en este momento los precios bajan. Según el procesamiento de Quotidiano Energia a partir de los datos enviados por los gestores al Observatorio de Precios Mise y actualizados a las 08:00 horas del domingo 11 de septiembre, los precios medios cobrados son:

Gasolina en modo autoservicio a 1728 euros/litro (1745 antes), con diferentes marcas que van desde 1712 a 1735 euros/litro;

Gasóleo autoservicio a 1.832 euros/litro (1843 el viernes pasado), con precios de empresas entre 1.815 y 1.847 euros/litro;

Ajuste de gasolina a 1.875 €/litro (el dato anterior es 1.897);

Servicio diésel a 976€/litro (antes 1990);

GLP entre 0,798 y 0,822 EUR/L;

metano espontáneo entre 2995 y 3316.

La esperanza es que la situación mejore y esta tendencia a la baja continúe, para alcanzar precios de combustible “normales” y asequibles para las familias italianas.