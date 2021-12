Cómo utilizar efectivo a partir del 1 de enero: cuidado con las multas. Hay una excepción

Unos días después y a partir del 1 de enero de 2022, lo que pronosticamos en Giornale comenzará en Italia: ya no será posible pagar más de mil euros en Dinero en efectivo.

Penaltis

Esta es una nueva Medidas Introducido por el Decreto Tributario ligado a la Ley de Presupuestos 2020: si bien el pago máximo en efectivo hoy es de dos mil euros, será la mitad el próximo año. La decisión que ha tomado el gobierno es detener y reducir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Por tanto, la cantidad máxima que se puede pagar es de 999,99 euros y es válida tanto para pagos a empresas como para otras personas: en este caso la compensación es entre profesionales y donaciones a hijos o familiares. mientras leemos Hazme, si el importe supera los 999,99 euros “ Deben utilizarse necesariamente medios rastreables, como transferencias bancarias o postales, cheques, tarjetas de crédito o débito, tarjetas prepagas y cajeros automáticos. “.

También preste atención a su banco, que puede pedirle al contribuyente que explique una transacción que excede el límite permisible: con base en la respuesta de este último, el banco decidirá si reporta la transacción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco. de Italia.

Sanciones y casos especiales

Sin embargo, en un solo caso se aplica esta regla: el nuevo mínimo de mil euros, de hecho, “ No será válido para el comercio inmediato de métodos de pago en moneda extranjera. De hecho, en este caso, el techo de caja sigue siendo el máximo fijado en tres mil euros. Pero, ¿cuáles son las multas y sanciones que se impondrán a quienes infrinjan la ley? El legislador ha previsto dos “métodos” diferentes de sanción para quienes superen los mil euros en pagos en el primer caso se informará a la Agencia Tributaria con un riesgo (real) de que acaben bajo los ojos del fiscal. autoridades para los controles contra el blanqueo de capitales.