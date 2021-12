“Como te lo di, me lo quito”: pelea airada entre Sonia Bruganelli y Alfonso Signorini

Un episodio brillante de Big Brother VIP que se emitió ayer. Una cita navideña con el reality show Canale5 estuvo marcada por los emotivos hechos de Alex Bailey, quien salió de la casa el lunes pasado porque se quedó afuera luego de abrazar a su esposa Delia. El Triángulo con Soleil Sorge llamó la atención de los espectadores durante varios episodios, incluso a plena luz del día, y ayer fue el catalizador de un vigoroso debate entre Alfonso Signorini mi Sonia Bruganelli quien, en cierto momento, molesto, decidió dejar el estudio, solo para regresar aproximadamente una hora después.

No había pasado ni una hora desde que comenzó la retransmisión cuando Sonia Bruganelli decidió dejar su silla vacía en el tensoestructura de Cinecittà en señal de protesta. Todo comenzó cuando Alfonso Signorini le pidió a su comentarista que hablara sobre el caso de Billy Doran Sorge. Sonia Bruganelli nunca ha ocultado su simpatía por la influencer italoamericana y la escritora de Yesterday que defendió Soleil Sorge. En este punto entras Alex Baileylo que interrumpió a Bruganelli al expresar su concepto. El comentarista resintió la actitud del competidor anterior y los dos comenzaron a discutir.

En ese momento, Alfonso Signorini intervino en un intento de restablecer la calma en el estudio, llamando a ambos para cerrar la discusión. “ ahora AdecuadoHola Alex y tú también Sonya “dijo el director con voz firme, volviéndose hacia la esposa de Paolo Bonolis. A Sonia Bruganelli no le gustó la intervención del director y exclamó: Dame la palabra y luego no me dejes hablar … Alfonso Signorini respondió sin moverse: Te lo di y tambien me lo puedo quitar, no estas aqui (indica la posición del director, Ed.). Si te digo que hables, hablas, si te digo que te detengas, déjame hablar “.