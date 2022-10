¿Cómo proteger a la vaquita de la extinción? usando concreto

Cemento de protección animal. Parece una contradicción, pero no lo es porque es un nuevo proyecto de la Armada de México, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para tratar de detener la pesca ilegal dentro del Santuario de la Vaquita.

[[ge:rep-locali:content-hub:369255271]]allá seno de fosina, o Vagita, es el cetáceo más pequeño del mundo, no mide más de un metro y medio de largo, y vive únicamente en las aguas del Golfo de California en México. Hoy quedan menos de veinte. Es un animal muy tímido, sube a la superficie solo para respirar, difícil de ver, gris en la parte superior del cuerpo, blanco en el vientre y un anillo oscuro alrededor de los ojos. Su peso es de unos 50 kg.

En defensa de esta pequeña marsopa, La Plan de plantación de bloques de hormigón., un proyecto que colocó 193 bloques de hormigón en el lecho marino en posiciones estratégicas dentro del hábitat de los cetáceos. A partir de estos bloques de tres toneladas, colocados a un metro y medio en el fondo del mar, se fabricaban grandes anzuelos, de aproximadamente un metro y medio de largo, especialmente para atrapar las redes de pesca ilegal donde se enredaba la vaquita. Fueron necesarios tres meses de arduo trabajo por parte de las tripulaciones de los aerodeslizadores “Virgo” y “Sagittarius” que lucharon contra un clima en su mayoría adverso, pero la tarea se logró.

Las poblaciones de estas pequeñas marsopas no eran grandes ni siquiera en el pasado, y los investigadores pensaron que el problema de su lenta desaparición se debía al mestizaje y, por lo tanto, a la dilución genética. Pero recientemente se publicó un estudio Ciencias En cambio, muestra que las muestras son genéticamente sanas y que el riesgo para ellas es principalmente humano.

Vagita no se pesca directamente, no es un manjar, y afortunadamente no se encuentra entre animales con “propiedades curativas mágicas”. Su principal problema es la convivencia con la totoaba (Dotopa macdonaldi)) Por otro lado, es un pescado muy cotizado en los mercados chino y japonés y se encuentra en peligro de extinción. Pertenece a la familia Sciaenidae y su pesca está prohibida desde 1975. Lamentablemente existe una gran demanda de su vejiga natatoria en el mercado asiático, la cual es considerada un remedio para la salud y afrodisíaco, vendiéndose incluso a precios elevados como pieza de colección. . Las víctimas de este absurdo comercio son dos: los Todabas, los principales fugitivos, y los Wagitas, que comparten las mismas aguas.

Afortunadamente, el lugar en el que ambos viven es un área restringida para los pescadores, mientras que los cazadores continúan persiguiendo a sus presas. El Refugio de la Vaquita es en realidad un área protegida por el gobierno federal y reconocida por la UNESCO, con un Área de Tolerancia Cero dentro de la cual los científicos creen que se encuentra la población restante de vaquitas. En octubre de 2021, se encontraron de 6 a 10 especímenes, incluidos uno o dos cachorros, durante un estudio de detección realizado por observadores científicos del Shar-Phi de Sea Shepherd y el narval de la ONG mexicana Museo de Ballena.

pastor marino (Organización para la Conservación de la Pesca y los Medios Marinos) patrulló continuamente el área, protegiéndola de ataques de cazadores furtivos, y sufrió ataques violentos desde 2020. Con un sonar especial, monitorea el agua alrededor de los bloques de concreto e informa a la marina mexicana de las redes enredadas, que interviene para retirarlas. Libre de estructuras de hormigón y animales atrapados. Esta colaboración con el gobierno mexicano comenzó en 2015 y ha retirado más de 1200 piezas de artes de pesca ilegales del refugio, dando a los mamíferos una mejor oportunidad de supervivencia. Larga vida a Vagita.

