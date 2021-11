¿Cómo llevo mi alimentación y entrenamiento por el camino correcto?

Jordan Seat le dijo a Insider que sus entrenamientos son menos importantes que su nutrición si desea perder grasa.

Lo más importante es comer con déficit de calorías.

Sin embargo, hacer más entrenamiento de fuerza y ​​reducir los ejercicios cardiovasculares también ayudará.

Querida Raquel,

Adopté un nuevo régimen de ejercicio que consistía en 30 minutos de ejercicio cardiovascular de alta intensidad unas cuatro veces a la semana, y un poco de entrenamiento con pesas con equipo limitado el quinto día. También estaba comiendo con un déficit de calorías. Esto produjo excelentes resultados cuando comencé con él, ya que mi objetivo principal es perder peso y hacer que mi IMC vuelva al rango normal. Sin embargo, con el embarazo de mi esposa, mis hábitos alimenticios se desviaron un poco y mi pérdida de peso se estabilizó; de hecho, he ganado bastante peso en los últimos meses. Me gustaría mejorar mi rutina de ejercicios para obtener los máximos resultados con la pérdida de peso y grasa. No estoy seguro de si el sistema actual es lo suficientemente eficiente. ¿me puedes ayudar?

– Cómodo y desconcertado

Querido Platid,

¡Felicitaciones por el embarazo de su esposa! No se castigue por desviarse del camino correcto con su dieta.

Es normal que nuestro peso fluctúe a medida que cambia nuestra vida.

La buena noticia es que es totalmente posible volver a encarrilarse con



Pérdida de peso



.

Comer en un déficit de calorías es más importante que hacer ejercicio

Es genial que esté activo, pero lo más probable es que los “grandes resultados” que haya obtenido gracias a su actividad Deficiencia de caloríasNo tus ejercicios.

Volver a comer en un estado de deficiencia es la clave para volver a perder peso.

“Identifiqué el problema en lo que escribí: comer ha salido mal y es por eso que ya no estás perdiendo peso”, dijo a Insider el entrenador personal y entrenador de pérdida de grasa Jordan Seat.

Obviamente, sabe cómo hacerlo y sabe que puede hacerlo, por lo que solo necesita reincorporar estos hábitos alimenticios saludables nuevamente.

Recuerde cualquier parte del control y trucos de alimentación saludable Eso te ayudó la primera vez.

“Desde la perspectiva de la pérdida de grasa, el problema principal es su alimentación, así que eso es lo que debe revisarse”, dijo Seat.

Más entrenamiento de fuerza y ​​menos kickboxing serán beneficiosos

Aunque el déficit de calorías es más importante, Syatt dijo que puede mejorar sus entrenamientos para complementar sus objetivos reemplazando algunos de sus ejercicios de kickboxing de alta intensidad con entrenamiento de fuerza.

Si puede, recomienda ir al gimnasio o invertir en mancuernas ajustables, bandas o un entrenador de suspensión para que tenga más equipo.

“Para mejorar su entrenamiento, la mayoría de sus entrenamientos no deberían ser cardio kickboxing”, dijo Seat.

Sugiere reemplazar dos sesiones de kickboxing con entrenamiento de resistencia.

El entrenamiento de fuerza no solo te ayuda a mantener los músculos y así perder grasa mientras tienes un déficit de calorías, sino que también aumenta tu metabolismo, lo que significa que quemas más calorías mientras estás en reposo. Un metanálisis de 2020 Sugiere.

Centrarse en el cardio para bajar de peso es donde muchas personas se equivocan, entrenador personal Ben Carpenter le dijo anteriormente a Insider. Dijo que no quema tantas calorías como la gente piensa y puede aumentar el apetito.

Pero al final, el mejor ejercicio para ti es lo que disfrutas hacer, dijo Seat. Así que si esto es boxeo, sigue así.

deseándote buena suerte,

Raquel