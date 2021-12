“Como Covid, no es casualidad” – Libero Quotidiano

Carlo Nicolato 13 de diciembre de 2021

Bing Shuai Nunca denunció voluntariamente la violencia a la que fue sometido el alto político chino Zhang Gaoli. De hecho, es muy probable que la famosa tenista nunca hubiera experimentado tal violencia, pero como ex amante de uno de los hombres más poderosos de China, terminó en marcha. Luchas internas contra el Partido ComunistaLos juegos de poder que los occidentales conocemos un poco más.

Una cosa es segura, en China no pasa nada por casualidad, según el desertor Wei Jingsheng, ex miembro del Partido Comunista Chino, autor de la quinta actualización y padre de una China democrática que nunca apareció, Covid tampoco nació por accidente, sino que se propagó deliberadamente durante los juegos militares internacionales celebrados en Wuhan En octubre de 2019, Wei Jingsheng ahora está convencido de que toda la historia de Peng Shuai es un engaño en el que el propio Occidente, sin saberlo, jugó un papel a pesar de que podría haberse esperado una reacción menos contundente en Beijing.

En el Partido Comunista dice el oponente en un artículo que publiqué asiáticoTodo el mundo sabía que Peng Shuai era amante del ex viceprimer ministro Zhang Gaoli y la historia del propio tenista, es decir, la publicación original en Weibo y luego eliminada, lo confirma. Además, Shuai no solo acusa a su ex amante de violencia, sino que cuenta una historia detallada en la que el tenista en un momento dado, espoleado por las circunstancias, se encuentra en una habitación a solas con él y un guardia afuera “porque era imposible cree que su esposa habría estado de acuerdo con tal cosa “.

“Esa tarde”, continúa, “al principio dije que no y rompí a llorar … Después de la cena, dijiste que nunca me habías olvidado en esos siete años, que debí haber sido amable contigo, etc … Sentí el pánico abrumado, pero cedí. Sí, tuvimos relaciones sexuales. Shuai dice que no tiene pruebas de lo que sucedió, pero luego “Desde ese día, sentí que el amor por ti floreció nuevamente”, como lo fue hace diez años. Luego una supuesta discusión y su abnegación nuevamente, “Y volvió a desaparecer como lo hizo hace siete años. Dije que no había compromiso entre nosotros”.

Incluso sin querer ser traviesa, la historia se filtra por todos lados, pero se vuelve aún más surrealista cuando el tenista señala que siempre ha tenido miedo de llevar a su amada una grabadora para “reunir pruebas”, como si esa fuera la razón. esencia de todo el asunto. Pero el mensaje crucial llega al final y no es un desafío moral a un amante herido como parece, sino una advertencia política: “Eres el padre de un hijo y una hija. Después de todo lo que has hecho en esta vida, ¿podrás mirarlos con la conciencia tranquila? ».

Sin embargo, todo esto definitivamente tendría menos sentido si uno ignorara el orden cronológico de las acusaciones de Bing Shuai y los siguientes hechos. De hecho, la reunión entre los dos se remontará a finales de octubre, ya que la publicación del tenista fue retirada minutos después por la censura, pero permaneció el tiempo suficiente para hacerse notar, fechada el 2 de noviembre. Una semana después, se celebró la Sexta Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) del 8 al 12 de noviembre, la sesión más importante de las siete sesiones plenarias del Comité entre un congreso del Partido y otro: la última oportunidad para su discusión antes de que se tomen decisiones importantes en el Congreso del año siguiente (el séptimo plenario sirve en cambio para establecer la agenda).

Tyranno débil – Según Wei Jingsheng, a pesar de las apariencias, Xi Jinping Llegó al pleno mucho más débil de lo que parecía, y sobre todo sin el apoyo necesario para romper la “Tercera Resolución Histórica” ​​que crearía una nueva hoja de ruta para el futuro como a él le hubiera gustado. De hecho, el resultado al final es una “decisión histórica” ​​que no es ni carne ni pescado, que imita los precedentes de Mao Zedong y Deng Xiaoping pero no se parece a nosotros.

Para Xi, la operación resultó una derrota, aunque desde afuera se dijo claramente lo contrario (y se emborrachó por los medios occidentales), principalmente debido a la facción del ex presidente de 90 años Jiang Zemin, de quien fue un hombre clave. . Es precisamente Zhang Gaoli, según Jingsheng “el único hombre fuerte y sano” del grupo. Entonces, romper su credibilidad ante el pleno era una prioridad para Xi. Podría haberlo acusado de corrupción, como suele suceder, pero Zhang es demasiado fuerte y el jefe no tuvo mucho tiempo. Por lo que se jugó la carta del escándalo sexual con el viejo y famoso amante. Sin embargo, todo el mundo es tan famoso que la cosa permanece en el círculo del poder chino y sin consecuencias externas. El caos resultó en que Xi demostrara ser solo una versión mediocre de lo que aspiraba.