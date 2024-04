“Como aficionados al fútbol es una pena”

Hizo y discutirá su objetivo. marco Calificación Inter Empoli Por presunta infiltración Hinchazón Al inicio del trabajo. El episodio también fue comentado en vivo por ex árbitros Marilee en DAZN Durante el partido e de D'Amato en var abierta, ya que reiteraron cómo el VAR no pudo intervenir tras el toque de un defensa del Empoli para barrer el área penal. A esto también se sumó el durísimo comentario de Massimo. Mauro Mientras se muestra “Presionar” Mediaset.

Fuera de juego de Thuram y gol de Demarco: el comentario de Mauro

Máximo Mauro, Exfutbolista y ahora comentarista conjunto de medios, Hablé de un episodio Inter Empoli: “Si el juez de línea no levanta el banderín es porque nadie se lo ha dicho. Es seguro que el VAR le está diciendo lo que tiene que hacer, pero es seguro. No es la primera vez ni será la última vez que el VAR dice 'sin nosotros no sabemos nada'. “Él mira la línea de gol pero no puede mirar los tiros”.

Respecto al tema del nuevo procedimiento, confirmó: “Como exfutbolista y amante del fútbol, ​​es una pena que esto se considere una medida más: este es el reglamento pero no es el código de circulación. El jugador del Empoli volvió tras la presión del rival, no se detuvo y levantó su cabeza, “No lo jugó. Si no quieres admitirlo, podemos terminarlo aquí. ¿Pero qué me importan las reglas si alguien las tira a la basura? ¿Estás bromeando? Es una locura si “el reglamento no permite intervenir en una portería donde hay fuera de juego. A los 4 minutos hay fuera de juego y el árbitro asistente lo levanta porque así se lo indicó el VAR”.