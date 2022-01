Colombia, nuevos enfrentamientos en la frontera con Venezuela. Según Naciones Unidas y ONGs, es el país que es testigo del mayor número de masacres y desplazados en el mundo.

el Colombia empezar en 2022 Cómo terminó 2021: bajo el lema violencia. Si es posible peor, después de la masacre costó al menos 23 rápidamente, Incluidos los civiles, en el enfrentamiento entre facciones opuestas de militantes en una zona rural en la frontera con Venezuela. Todo ello en la escalada de tensión con Caracas específicamente, entre acusaciones mutuas y el fortalecimiento de la presencia militar de cada uno de ellos. En segundo plano: archivo Sombras sobre el contrabando de drogas y figuras despiadadas de ONG, que representan un país en el que el pleno respeto de los derechos humanos es un bien escaso. Especialmente para campesinos, pueblos indígenas y líderes sociales.

Domingo 2 de enero en círculo Arauca, Ocurrió enfrentamientos armados Entre la guerrilla Eln (Ejército de Liberación Nacional) y opositores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiaderretido hoy). En menos de 24 horas, el número de muertos fue de al menos 23, pero el baile de números no es definitivo. De hecho, las pérdidas pueden ser mucho más graves. Más de dos mil desplazados denunciados por las autoridades en municipios manso, fortol, sarafina mi Arauquita. Para enfrentarse, algunos miembros del Eln (el grupo nacido en la década de 1960 de estudiantes marxistas) y ex-FARC se dirigieron, hoy, a las FARC (Revolución Alternativa Fiorza del Comin), a las que regresaron los disidentes que regresaron a las FARC. Las armas no tienen nada que hacer.

“El día más violento de los últimos diez años”, En segundo lugar Villas Juan Carlosdefensor número de calle De Tame, a pocos kilómetros del estado federal venezolano de Apure. Rompió un “pacto de no guerra” entre los dos grupos, según el gobernador de Arauca. Alejandro Navas Ramos. En las redes sociales circulan imágenes de cadáveres de civiles tirados en el suelo. Una verdadera batalla entre dos grupos armados irregulares, puso de relieve la inestabilidad del país sudamericano, históricamente desgarrado por ríos de sangre.

. Retroalimentacion instantanea Bogota, comenzando por el presidente colombiano Evan DukeEl cual anunció, luego de una reunión del Consejo de Seguridad y una reunión operativa con los sectores de Defensa, el fortalecimiento de la presencia militar regular de acuerdo con el Ministro de Defensa. Diego Molano. Este último acusa a los militantes de connivencia con las organizaciones criminales que manejan los ríos de cocaína en la región. Incluso el ejército colombiano, en un comunicado, atribuyó el origen de los enfrentamientos al “control de las economías ilegales”. Golpes y acusaciones repetidas, porque incluso Eln, con un comentario, se posicionó sobre el tema. Alegando que actuó para “defender la tierra” del ataque del enemigo, se quedó atrás, según los rebeldes del ELN, de un plan elaborado por el gobierno colombiano y el gobierno colombiano. Estados Unidos de América, en particular por la Dea y la CIA.

Pero el gobierno colombiano atacó primero a Venezuela Nicolás Maduro, el presidente es considerado ilegal en Bogotá. Porque si, por un lado, se exige un alto el fuego entre grupos armados, incluso por parte de la oposición de izquierda, para proteger a la población civil de las hostilidades, por otro lado, la mayoría de derecha en el gobierno Venezuela acusa a República Bolivariana de “proteger” a grupos locales violentos. Caracas descartó claramente las acusaciones al despachador, acusando a Duque de ser “el peor presidente de Colombia” (palabras del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López). De hecho, la escalada de violencia y el envío de tropas por parte del gobierno colombiano a Venezuela intensificó el control de la FANB sobre sus fronteras (Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Cabe señalar que con el tiempo, los intentos surgieron a partir de una incursión armada a expensas de Venezuela desde Colombia, a menudo por parte de fuerzas paramilitares. Entre los más famosos se encuentra la llamada operación Gedeón En mayo de 2020, cuando un grupo de disidentes venezolanos, de acuerdo con la empresa militar privada estadounidense Silvercorp, intentó derrocar al gobierno de Maduro. sin tener éxito.

Si 2022 comienza con asesinatos y tensión, 2021 no fue menos. Otra confirmación de que la paz duramente ganada con los acuerdos de 2016, después de más 50 años de guerra civilEs muy difícil llegar. Hace apenas unos días, muchas ONG publicaron algunos informes, entre todos indipasaInstituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Un cuadro escalofriante de la violencia en Colombia, particularmente contra los pueblos indígenas y campesinos, líderes sociales y figuras involucradas en la defensa de los derechos humanos. Noventa y seis masacres 335 personas murieron el año pasado. 1.284 líderes sociales fueron asesinados desde 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. Entre las víctimas más recientes, en orden cronológico, se encuentra la joven cantante. Javier Castillo.

Nuevamente según datos de Indepaz, de 2016 a 2021 acuerdos de paz, 299 firmantes de los acuerdos fueron asesinados. Además, Colombia no protege a defensores de derechos humanos también emana de ONG Defensores de primera línea, según dei 331 defensores de los derechos humanos asesinados en todo el mundo, 177 asesinados solo en Colombia (los datos se refieren a 2020). Masacre en curso, a menudo por grupos paramilitares, de acuerdo con las drogas. Por no hablar de la tierra arrebatada a los campesinos y no devuelta: otro crimen que pide venganza. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU y Endepas, Colombia es el país que fue testigo de la mayor cantidad de masacres en el mundo: 286 desde 2016. Y nuevamente: Colombia se destaca en el ranking mundial de mayor número de personas desplazadas (Fuente: Codhes), mientras que ocupa el segundo lugar después de Turquía en términos de violencia contra la mujer (Datos de la OCDE) y Periodistas asesinados: Nueve en los últimos cinco años, menos que México (Fuente: Reporteros sin Fronteras).