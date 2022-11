Colapso de Ftx, el liquidador de abogados se entera: “Así que Sam Bankman-Fred dirigió todo como si fuera su feudo”

distanciapetición de quiebra Presentado porintercambio La firma de criptomonedas FTX el 11 de noviembre, los liquidadores ahora en la primera audiencia de bancarrota el martes 22 de noviembre, dijo el ex director ejecutivo banquero frito Administrar la plataforma como «feudo personal“con”grandes sumas de dinero»está destinado a actividades ajenas a la misma. “Hemos sido testigos de uno de los colapsos corporativos más repentinos y difíciles en la historia de Estados Unidos”, dijo. james bromley De Sullivan y Cromwell A la Corte de los Estados Unidos, citando tiempos finalesAgregando, además, que la solicitud de quiebra permitió “por primera vez que todos vieran detrás de la tapa y se dieran cuenta de que El emperador estaba desnudo.». Bromley anunció el descubrimiento de la bancarrota por parte del equipo, o que se había utilizado “mucho dinero” para “cosas no relacionadas con los negocios”. Esto incluyó “aprox. 300 Millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas que eran casas y propiedades de vacaciones utilizadas por los principales ejecutivos de FTX. Pero no solo. Investigación de Alamedala empresa de moneda digital también fundada por Bankman-Fried, supuestamente ha utilizado grandes fondos FTX, por valor de miles de millones de dólares, “para realizar inversiones de riesgo en proyectos como capital de las secuoyas Y en la sociedad como espaciox De Elon Musk». Bromley también reveló que su equipo de abogados e investigadores investigará una transacción que ocurrió el año pasado entre FTX y binanza. L’intercambio De las criptomonedas competidoras, lo ejecuta Chang Peng ZhaoDe hecho, supuestamente vendió una “participación de propiedad en FTX por aproximadamente $ 2.1 mil millones en efectivo y criptomonedas”. Durante la suspensión, como mencionaste BBCAlgunos participantes informaron haber perdido sus ahorros después del accidente de FTX. La próxima sesión debería estar determinada, según medios estadounidenses11 de enero.

