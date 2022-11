Coches eléctricos: Las ventas cayeron en Italia. ¿Porque?

comparación difícil – En Italia se venden pocos coches eléctricos. Los datos nos dicen que, en Los primeros nueve meses de 2022 los VE han sufrido un Disminución del 23,6 % Comparado con el mismo período del año anterior (36.090 registros frente a 47.241, con una cuota de mercado que desciende del 4 al 3,6%). Este es un verdadero fenómeno anti-tendencia en comparación con lo que podemos ver en él. Europacon matrícula de vehículo a batería más 26% De los registrados de enero a septiembre de este año. Si nos deshacemos de algún que otro dato, podemos ver que nuestro país se registró en los nueve primeros meses del año 36.090 coches eléctricos Frente a 272.473 en Alemania, 175.614 en el Reino Unido y 140.965 en Francia.

¿Porque? – Pero Cual Quizás Razones? ¿Por qué no compartir el coche eléctrico en Italia?

incentivos En primer lugar, hay un problema. incentivos. Desde 2019 hasta 2021, quienes quieran comprar un coche eléctrico podrán beneficiarse de un incentivo de 4 a 6000 euros con desguace. En 2022, el incentivo será de solo 3.000 euros si usamos chatarra o 1.500 euros si no tienes coche antiguo. Además, hay que tener en cuenta que en Italia, por incentivos, un coche no puede costar más de 35.000 euros. a umbral bastante bajo Si pensamos en los autos eléctricos promedio, que son conocidos por ser muy caros, la mayoría de ellos los corta. El decreto del ex ministro Giorgetti intentó remediar este impedimento al permitir que aquellos que tienen veo ingresos menos de 30.000 € Poder beneficiarse de un incentivo de hasta 7.500 euros en caso de desguace. La aportación baja a 6000 euros si no quieres aprovechar el desguace. Es una lástima que aquellos que tienen unos ingresos de este nivel que no gastarán casi 35-40 mil euros para comprar un coche eléctrico no podrán utilizarlo, muy probablemente, como coche unifamiliar.

borrador – Entonces hay un problema. borrador Quienes practican el arrendamiento a largo plazo de sus flotas corporativas: Desde 2021, las empresas están excluidas de los nuevos incentivos. Se ha introducido una “corrección” normativa a partir de octubre de 2022 que también permite a las personas jurídicas que realicen actividades comerciales de alquiler de coches, distintas del carsharing, recibir hasta un máximo de 2.500€ con chatarra (1.500€ sin) por la compra de un nuevo coche 0-20 g/km CO2 y a un precio de lista igual o inferior a 35.000 € IVA no incluido. Aportación que desciende a 2.000€ con desguace (1.000€ sin desguace) por la compra de coches nuevos con emisiones en el rango de 21-60 g/km CO2 y a precio de catálogo igual o inferior a 45.000€ sin IVA.

fondos de la UE – Además, también podemos señalar que en Italia, a diferencia de lo que han hecho otros países europeos, Fondos de la UE de próxima generación (denominado PNRR, Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) para desarrollar planes de incentivos.

falta de infraestructura – La guinda del pastel falta de infraestructura Apropiado, desde la dificultad de instalar puntos de carga en unidades residenciales hasta el desarrollo relativamente lento de la red pública de carga. Si a todo esto le sumamos una crisis económica agravada por el alto nivel de inflación, que afecta al poder adquisitivo de los hogares, el cuadro está completo.