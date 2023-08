Clima y astronomía: la súper luna azul se acerca y será única. Aquí es cuándo y dónde puedes ver 3B Meteo

tiempo de leer

Todo está listo para la súper luna azul del 31 de agosto

Súper luna azul el 31 de agosto (el próximo jueves) será Un acontecimiento casi irrepetible Tan absolutamente No te lo puedes perder por dos razones. la primera proximidad notable desde nuestro satélite a la Tierra, 357,344 kilometros contra la distancia mínima posible de 356.410 kilómetros, lo que lo convierte efectivamente en uno Gran lunael El más grande y bonito del año.. La segunda, que le daría la singularidad, sería la luna llena, por así decirlo”.de repente” del calendario. esto paso en agosto En realidad 5 fases de la luna. Y por lo tanto dos lunas llenas.

ahora, en un año Generalmente ahí 12 luna llena pero Aproximadamente cada dos años y medio Resulta que hay uno DecimoterceroPor lo tanto, las tradiciones populares no predijeron la luna llena. No tiene nombre oficial. Por esta razón La decimotercera luna llena del año. el es llamado Luna azul, luna azul.

El 31 de agosto será el decimotercero. Y la luna “inesperada” del año y por tanto la luna azul pero al mismo tiempo también la superluna, por tanto una Luna azul gigante. evento astronomico Y no sería diferente de una superluna ordinaria. (No verás la luna azul como en la imagen que ponemos, el color azul solo significa rara) pero su extrema rareza la hace único. La luna alcanzará su plenitud en las primeras horas de la noche jueves 31 de agosto Aproximadamente a las 03:35 am Será visible en Italia. Sólo allí jueves por la tarde Más o menos a partir de las 20:20 dependiendo de la zona donde estéis. Un hermoso disco lunar aparecerá en el horizonte el mira hacia el este.

