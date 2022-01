Clasificación de los juegos más vendidos a principios de enero de 2022, Elden Ring ya se encuentra en el top 10 – Nerd4.life

Comparte Benji-Sales en El ranking de juegos más vendidos a principios de enero de 2022 en Steam. En el top ten Elden Ring, nuevos espíritus parecidos a FromSoftware y Hidetaka Miyazaki, aparecen más de un mes antes del lanzamiento real.

Veamos inmediatamente un archivo Ranking de los juegos más vendidos de Steam a principios de enero de 2022:

listo o no toma dos Monster Hunter Rise Proyecto Zomboid Indicador LED FNAF: Sikuri Brish anillo de elden Óxido Forza Horizon 5 mar de ladrones

Verá, el éxito de Ready or Not, que ha estado entre los más vendidos en Steam durante semanas, continúa. Luego encontramos It Takes Two, que disfruta del éxito en The Game Awards. En tercer lugar está Monster Hunter Rise, que salió el 12 de enero de 2022: las ventas se deben claramente a los pedidos anticipados, lo cual es comprensible dado el próximo lanzamiento.

también anillo de elden Sube en el ranking mundial gracias a los pedidos anticipados, pero todo sucede con un mes y medio de anticipación. Recuerde, la fecha de lanzamiento es el 25 de febrero de 2022. Si el juego continúa clasificándose en Steam durante las próximas semanas, es posible que nos encontremos frente a un gran éxito comercial.

Hoy, Valve también puede celebrar otro resultado: Steam ha alcanzado los 28,2 millones de usuarios simultáneos.